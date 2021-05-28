Единая система диспетчеризации на котельных региона усилит контроль производственных процессов

Визуально единая система диспетчеризации представляет собой географическую карту объектов, при выборе которых на мониторе можно увидеть все их характеристики и текущие параметры работы котлов, насосов и другого оборудования. Однако функционал не ограничен возможностями онлайн наблюдения. Система позволит повысить контроль, безопасность и оперативность принятия решений, провести глобальный аудит – выявить и устранить какие-либо «слабые звенья», улучшить условия труда персонала, повысить производительность, снизить затраты и многое другое.

На данный момент происходит ввод системы в технологические процессы предприятий – котельных и теплоцентров.

Как отметила генеральный директора АО «МЭС» Алла Истомина, система крайне важна для своевременного оперативного принятия решений, например, на случай аварийных отключений.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, планируется, что после полного ввода в эксплуатацию на всех объектах собранная информация будет транслироваться в единую диспетчерскую службу и систему «Безопасный город».

«Курс руководством Мурманэнергосбыта взят верный. Учитывая, что котельные предприятия разбросаны по области – процентов 70 расположены в разных районах – мозг предприятия должен быть в едином месте, чтобы повысить оперативность и безопасность на местах. Поэтому считаю, что данное направление надо реализовывать», – оценил проведенные мероприятия заместитель министра энергетики и ЖКХ Мурманской области Роберт Ахметов.