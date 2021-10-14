Единая система диспетчеризации объединила 6 котельных АО «Мурманэнергосбыт»

Расширилась география автоматизированного мониторинга на объектах АО «Мурманэнергосбыт».

Единая система диспетчеризации позволяет увидеть не только текущие параметры работы котлов, насосов и другого оборудования, но и повысить контроль, безопасность и оперативность принятия решений. С помощью системы можно провести глобальный аудит – выявить и устранить какие-либо «слабые звенья», улучшить условия труда персонала, повысить производительность, снизить затраты и многое другое.

В мае система диспетчеризации позволяла в режиме онлайн наблюдать за работой двух угольных котельных в отдаленных посёлках Лейпи и Белое море, спустя полгода к системе подключили ещё два объекта в Коле и Мурманске. Также автоматика держит на контроле и дизельные котельные, обслуживающие в летние месяцы перинатальный центр и противотуберкулезный диспансер в областном центре.

IT-специалисты компании уже создали программное обеспечение для новой модульной котельной в Ёнском. На очереди объекты, расположенные в п.Шонгуй, ЗАТО Видяево, ЗАТО г.Североморск, Кандалакшском и Кольском районах, сообщает Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области.