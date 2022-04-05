Единовременная выплата в 1 млн рублей будет доступна врачам, работавшим в регионе в период обучения в ординатуре

Врачам, работавшим в медицинских организациях Мурманской области в период обучения в ординатуре, будет доступна единовременная выплата в размере 1 миллион рублей, также как и врачам, трудоустраивающимся впервые. Этой же категории медицинских работников будут доступны ежеквартальные денежные выплаты на компенсацию оплаты жилья и коммунальных услуг. Об этом сегодня на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Такая мера поможет молодым медработникам продолжать карьеру, развитие и работу в Мурманской области», – подчеркнул Андрей Чибис.