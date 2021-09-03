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Мурманская область. Арктика (16+)03.09.21 11:00

Единовременную финансовую помощь на открытие собственного дела в службе занятости смогут получать самозанятые северяне

Правительством Мурманской области расширен перечень категорий получателей единовременной финансовой помощи на открытие собственного дела. Теперь 120 тысяч рублей смогут получать самозанятые граждане, постановленные на учет в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход.  Соответствующее постановление подписано главой региона Андреем Чибисом 31 августа текущего года.

Мера принята в целях развития малого и среднего предпринимательства, создания новых рабочих мест и более благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности на территории Мурманской области.

Ранее единовременную финансовую помощь могли получать безработные граждане при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства. В 2021 году финансовую помощь на открытие собственного дела получат 120 безработных граждан.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, содействие развитию предпринимательской деятельности и самозанятости безработных граждан – одна их самых эффективных программ поддержки занятости населения, при реализации которой выделенные из областного бюджета средства идут на создание новых рабочих мест, стимулирование к трудовой активности социально незащищенных групп населения, снижая напряженность на рынке труда.

Для получения информации о порядке и условиях предоставления финансовой помощи необходимо обратиться в центр занятости населения по месту жительства. Номера телефонов центров занятости населения размещены на интерактивном портале службы занятости: https://murman-zan.ru.

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