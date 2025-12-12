Единовременную губернаторскую выплату к Новому году получат все работники бюджетной сферы Мурманской области

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера губернатор Андрей Чибис провёл совещание по вопросу выплат в 2025 году денежного поощрения работникам бюджетной сферы Мурманской области. Глава региона напомнил, что решение о необходимости дополнительных единовременных выплат он озвучил в понедельник на оперативном совещании.

«Мы приняли решение обеспечить единовременную выплату перед Новым годом всем работникам бюджетной сферы, кроме чиновников – сотрудников региональных ведомств и муниципальных администраций. Все остальные бюджетники, а у нас в регионе их более 60 тысяч, получат единовременную предпраздничную выплату.

Это непростое финансовое решение, но, как и обещал, поддерживаем работников бюджетного сектора при первой возможности. На эти цели направим 3 млрд рублей. Выплаты получат все работники бюджетной сферы, но я особо хочу выделить несколько категорий: для того, чтобы выплаты им были не ниже тех цифр, которые я озвучу», – подчеркнул Андрей Чибис.

Педагоги Мурманской области, включая учителей в школах, преподавателей колледжей, дополнительного образования, воспитатели в детских садах и детских домах должны получить не менее 40 тысяч рублей на руки. Младшие воспитатели - не менее 20 тысяч рублей.

Ещё один важнейший блок - здравоохранение. По словам губернатора, врачи должны получить единовременную выплату не менее 100 тысяч рублей на руки, медсестры - не менее 30 тысяч рублей, младший персонал - не менее 15 тысяч рублей.

Социальные работники и работники культуры должны получить перед Новым годом не менее 40 тысяч рублей.

Выплата пожарным, спасателям и водителям автомобилей «Скорой помощи» должна составить не менее 40 тысяч рублей на руки.

«Выплаты должны быть справедливыми. Новички - те, кто начал работу в учреждении месяц-два назад должны получить выплату в соизмеримом размере. И, конечно, работник не должен иметь дисциплинарных взысканий. За этим проследят руководители учреждений, а руководство региональных и муниципальных ведомств проконтролирует честность и прозрачность выплат», – подчеркнул Андрей Чибис.

«Эта мера своевременная и правильная. Спасибо, что вы приняли такое решение, потому что все жители Мурманской области эффективно работают и получат такой неожиданный и очень приятный подарок к Новому году», – сказал председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой и сообщил, что депутаты готовы в ближайшее время провести заседания профильного комитета и Думы, чтобы поддержать законопроект.

Председатель Мурманского областного совета профессиональных союзов Никита Бобриков сказал, что данное решение о выплатах очень важное, своевременное и справедливое, потому что деньги пойдут на поддержку ключевых специалистов региона.

«Такого подарка бюджетникам со стороны губернатора, со стороны президента ещё не было. Думаю, коллеги меня поддержат, что ваше умение аргументировано, правильно расставлять акценты в плане финансового обеспечения Мурманской области сегодня бесценны. Со стороны профсоюза мы сделаем всё, чтобы в вопросах выплат заработной платы были справедливость и объективность. Мы работаем «на земле» и продолжим работать в рамках нашего с вами сотрудничества, социального партнёрства. Выражаю слова благодарности от всех работников бюджетной сферы», – подчеркнула председатель Мурманской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Елена Меркушова.

Губернатор поручил региональному Министерству финансов оперативно провести необходимые мероприятия, чтобы выплаты дошли до людей без задержек - до Нового года.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558572/#&gid=1&pid=11