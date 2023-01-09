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Мурманская область. Арктика (16+)09.01.23 16:45

Единовременную выплату в 1,5 миллиона рублей получат врачи, которые приедут на работу в медучреждения Заполярного, Кандалакши, Ковдора и Оленегорска

Соответствующее постановление подписано губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. В документе уточняются размеры единовременных компенсационных выплат врачам, трудоустраивающимся на квотированные рабочие места в городах Заполярный, Кандалакша, Ковдор, Оленегорск - 1,5 млн рублей с 1 января 2023 года.

Изменения внесены для повышения привлекательности перечисленных городов Мурманской области среди потенциальных работников государственных учреждений здравоохранения, а также повышения доступности медицинской помощи для жителей указанных населенных пунктов.

Кроме того, данным постановлением исключён запрет предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных законом Мурманской области медицинским работникам, реализовавшим право на единовременные компенсационные выплаты отдельным категориям медицинских работников в соответствии с государственной программой Российской Федерации «Развитие здравоохранения».

Финансовые средства на реализацию данного постановления предусмотрены в региональном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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