Единовременные выплаты получат все сотрудники бюджетной сферы. Некоторые категории меньше, некоторые больше, но получат все - Андрей Чибис

В ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис напомнил, что до конца 2025 года все работники бюджетной сферы, за исключением государственных и муниципальных служащих, получат дополнительные единовременные выплаты.

«В преддверии нового года порядка 60 тысяч человек получат единовременную выплату. Мы активно работали над этим, искали финансовые возможности, чтобы поддержать бюджетников. В том числе на недавней встрече с Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным обсуждался вопрос федеральной поддержки для областного бюджета с учетом ситуации с санкционными ограничениями. Глава государства дал соответствующее поручение, мы отработали с Минфином. Коллегам огромное спасибо. Возможность дополнительной поддержки появилась благодаря решению Президента по дополнительному финансированию региона на 3,6 млрд рублей. И мы приняли решение направить основную часть денег именно на поддержку бюджетников. Спасибо президенту, что слышит нас», – подчеркнул глава региона.

Выплаты будут начислены всем сотрудникам. Руководство при определении размеров будет учитывать комплексный вклад каждого. Андрей Чибис напомнил размеры выплат. Так, педагоги общего и дополнительного образования, воспитатели в детсадах, преподаватели СПО, тренеры, педагоги школ искусств, а также педагоги детских домов получат не менее 40 тысяч рублей. Младшие воспитатели (нянечки) – не менее 20 тысяч рублей. Врачи от 100 тысяч рублей. Социальные работники, работники культуры – не менее 40 тысяч рублей. Пожарные и спасатели от 40 тысяч рублей.

«Важно – это цифры на руки. Выплаты получат все сотрудники бюджетной сферы. Некоторые категории меньше, некоторые больше, но получат все. Спасибо вам за большую работу на благо региона. Коллегам напоминаю, что нормативка в стадии выпуска, соответствующий закон будет внесён в областную Думу. Нужно провести разъяснительную работу в коллективах, оперативно отвечать на вопросы, в том числе в социальных сетях», – подчеркнул губернатор.