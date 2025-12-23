Единовременные выплаты работникам бюджетной сферы должны быть доведены до конца 2025 года – поручение губернатора

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, единовременные выплаты работникам бюджетной сферы Мурманской области должны быть доведены до конца текущего года. Такое поручение дал вчера губернатор Андрей Чибис на традиционном оперативном совещании. Глава региона акцентировал внимание на параметрах при начислении дополнительных единовременных выплат и поручил вице-губернаторам Дмитрию Панычеву и Анне Головиной, а также главам муниципальных образований внимательно отнестись к этому вопросу.

«Мне поступают сигналы, что при формировании выплат руководителей учреждений отнесли к «прочим сотрудникам» и начисляют им по пять тысяч рублей. Это несправедливо. Руководитель несёт ответственность за всё учреждение – большое или маленькое, неважно. Он отвечает за безопасность, организацию процесса и работу коллектива. При всём уважении к другим категориям работников руководитель не может получать пять тысяч. Прошу это исправить», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как рассказала заместитель губернатора Анна Головина, новогоднюю выплату получат 26 тысяч работников системы образования, свыше 3800 северян, работающих в региональных и муниципальных учреждениях культуры, в сфере спорта денежное поощрение будет доведено почти до 1900 работников спортивных учреждений. Она также отметила, что выплаты получат сотрудники бюджетной сферы, не имеющие дисциплинарных взысканий пропорционально отработанному времени.

Как озвучил в ходе оперативного совещания заместитель губернатора – министр здравоохранения Дмитрий Панычев, в учреждениях здравоохранения новогодние выплаты получат около 16 тысяч человек, а в учреждениях Министерства труда и социального развития Мурманской области – порядка 3,5 тысячи человек.

«Важно исключить ситуацию, коллеги, когда на местах попытаются «сэкономить» – начнут массово оформлять дисциплинарные взыскания или придумывать основания, чтобы снизить выплаты. Такие механизмы должны быть исключены. Прошу коллег по правительству и глав муниципалитетов зафиксировать: сигналы, которые до меня доходят вызывают беспокойство. Я вынес этот вопрос на оперативное совещание именно для того, чтобы не допустить перекосов», – подытожил глава региона.

