Вопросы поддержки и развития хоккея с мячом в регионе губернатор Андрей Чибис обсудил с руководством и игроками хоккейного клуба «Мурман». Единственная профессиональная команда Мурманской области завершила сезон в высшем дивизионе. В рамках Чемпионата России среди клубов Суперлиги северная дружина провела 26 игр, по итогам которых заняла 12 место в турнирной таблице. Заключительную игру «Мурман» провел на домашней арене против хоккейного клуба «Динамо-Казань», одержав чистую победу над гостями со счетом 5:0. По мнению спортсменов, крепкий и стабильный состав команды сформирован, теперь основная задача – подготовка к следующему сезону.

Говоря о перспективах развития хоккея с мячом, Андрей Чибис отметил, что сделан акцент на подготовку юных хоккеистов, в том числе входящих в состав молодежной сборной клуба «Мурман». В этом году увеличено финансирование спортивных сборных команд Мурманской области по хоккею с мячом. Также из областного бюджета выделены финансовые средства на приобретение нового оборудования и инвентаря для школы олимпийского резерва в Мончегорске, где тренируются спортсмены. В планах на базе Северного колледжа физической культуры и спорта открыть специальное отделение по хоккею с мячом и готовить профессиональных тренеров.

«Правительство Мурманской области, безусловно, продолжит поддерживать этот зрелищный вид спорта. Наша общая задача – создать достойную инфраструктуру для подготовки заполярных спортсменов. Региональным министерством спорта и молодежной политики сейчас прорабатывается вопрос возможной реконструкции Центрального стадиона в Мурманске для проведения матчей и тренировок», – сказал глава региона.

Президент хоккейного клуба «Мурман» Александр Масько поблагодарил правительство Мурманской области и лично губернатора Андрея Чибиса за всестороннюю поддержку. В 2020 году размер субсидии клубу из областного бюджета составит 30 млн рублей.

В завершение встречи глава региона пожелал спортсменам удачи в новом сезоне. За популяризацию хоккея с мячом коллектив клуба «Мурман» награжден Благодарственным письмом губернатора Мурманской области. Андрей Чибис вручил региональную награду главному тренеру Сергею Чернецкому. Также Благодарственных писем губернатора Мурманской области удостоены спортсмены-инструкторы Антон Ахметов, Константин Зубарев, Илья Пономарев и администратор команды Евгений Власов, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.