Единственной существенной проблемой для нашего региона остаётся постоянно растущая стоимость мазута

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 26 октября, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан провёл заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности.

В мероприятии приняли участие заместитель Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий Илья Денисов, высшие должностные лица субъектов РФ СЗФО, руководители территориальных органов Росгидромета, Ростехнадзора, Департамента лесного хозяйства по СЗФО, МЧС России в СЗФО и др.

Для безопасного прохождения отопительного периода обсуждена общая ситуация в регионах, акцентировано внимание на объектах ЖКХ, топливно-энергетического комплекса, представлена информация о запасах топлива в теплоснабжающих организациях, о сформированных материальных и финансовых резервах и готовности органов управления, сил и средств территориальных подсистем РСЧС к выполнению задач по предназначению в осенне-зимнем отопительном периоде 2021-2022 годов.

Как отметил в своём докладе губернатор Андрей Чибис, по итогам прошлого года количество инцидентов в Мурманской области, связанных с прохождением отопительного периода, сократилось более чем на 30%. По словам главы региона, таких показателей удалось добиться благодаря системной работе по замене наиболее используемых теплотрасс и оборудования на котельных.

«Что касается текущего года, мы дали тепло в социальные объекты с 25 августа, а в первые числа сентября запустили его всех многоквартирных домах. Если говорить о показателях подготовки к осенне-зимнему отопительному периоду, то паспорта готовности уже получили все необходимые организации, жилищный фонд. И по муниципалитетам, там есть срок по их получению до 15 ноября», – подчеркнул губернатор.

Кроме того, Андрей Чибис добавил, что на сегодняшний день во всех муниципалитетах и населённых пунктах Мурманской области есть необходимые средства и бригады для ремонтов в случае аварийной ситуации, в том числе ведётся работа по взаимодействию с ГУ МЧС России по Мурманской области.

«Каких-то конкретных рисков мы не видим. Понятно, что инциденты и аварийные ситуации возможны, но мы готовы к их ликвидации. Единственной существенной проблемой остаётся постоянно растущая стоимость мазута. По состоянию на 25 октября, последняя цена от Роснефти – это уже 33 тысячи за тонну. В этом смысле выпадающие доходы, то есть те деньги, которые необходимы для компенсации этой разницы, помимо очень высокого тарифа, составляют почти 10 млрд рублей», – сказал Андрей Чибис.

Губернатор также представил информацию о том, как реализуется проект по уходу региона от мазутозависимости. Как отметил Андрей Чибис, этим летом завершился переход котельных на пеллеты в Терском районе, а в Умбе проект по уходу от дорогостоящего мазута уже полностью реализован.

«От флотского мазута мы ушли и в городе Заозёрске, тем самым, сэкономлено уже более 100 млн рублей. В том числе, ежегодную экономию даст и перевод североморского микрорайона Кортик на теплоснабжение от угольной котельной. Но глобальной всё же остаётся тема газификации Мурманской области. Но работу по этому вопросу мы сейчас ведём с федеральным правительством», – подытожил глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по итогам заседания приняты протокольные решения, направленные на минимизацию возможных угроз при прохождении отопительного периода. Аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе организован контроль их исполнения.