Единственную аптеку в регионе, которая занимается изготовлением лекарственных препаратов по рецептам врачей для северян, посетили руководители Мурманска

Согласно данным мониторинга Управления Роспотребнадзора по Мурманской области в регионе наблюдается сезонный подъём заболеваемости гриппом и ОРВИ. В разгар распространения вирусов на помощь жителям областного центра приходит муниципальная аптечная сеть «Фармация Мурманска». Она работает под коммерческим обозначением «Аптека Первая». Сеть включает 18 аптек и 5 аптечных пунктов, расположенных во всех административных округах города Мурманска.

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев и глава администрации города Мурманска Евгений Никора посетили аптеку № 78.

– Эта единственная аптека в регионе, которая занимается изготовлением лекарственных препаратов по рецептам врачей для северян, – отметил Андрей Сысоев. – Такие лекарства порой просто необходимы, особенно пожилым и маленьким горожанам.

– Эта аптека работает с учреждениями здравоохранения Мурманской области, которые принимают в стационары определенные виды лекарств, – рассказал Евгений Никора. – Мы посмотрели и торговый зал – представлены необходимые лекарства и маски. Очевидно, что мы полностью готовы к возможным эпидемиологическим рискам.

Предприятие в полном объеме выполняет свою социальную роль. В муниципальных аптеках действует программа «Городская карта поддержки», которая предоставляет скидку на лекарственные средства и предметы медицинского назначения. Покупая лекарства в социальных отделах муниципальной аптечной, сети мурманчане в прошлом году сэкономили больше трёх миллионов рублей.