«Единство через культуру»: «Кировка» приглашает на фестиваль национальных культур «Праздник дружбы»

18 января в 15.00 в Мурманском областном Дворце культуры им. С.М. Кирова состоится региональный фестиваль национальных культур «Праздник дружбы».

«Кировка» вновь соберёт под своим крылом представителей самых разных национальностей, проживающих в Мурманской области. Ежегодно у нас проходит фестиваль национальных культур «Праздник дружбы».

Кольская земля объединила на своей территории множество различных национальностей, что является ярким примером дружбы и добрососедства между народами, чьи обычаи и традиции питают и развивают современную культуру, воспитывают уважение к разным национальностям и к культуре других народов. Недаром ежегодный «Праздник дружбы» проходит под девизом «Единство через культуру», ведь каждая культура – это особое видение мира, это маленькая Вселенная.

Главная особенность фестиваля – его участники: представители национально-культурных центров, диаспоры, проживающие на территории Мурманской области, фольклорные коллективы, транслирующие культуру коренных народов Севера.

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457293279%2F850f2ae625fda201d3