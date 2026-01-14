«Единство через культуру»: в «Кировке» состоится областной фестиваль национальных культур «Праздник дружбы»

17 января «Кировка» вновь соберёт под своим крылом представителей самых разных национальностей, проживающих в Мурманской области. Ежегодно в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества имени С.М. Кирова проходит областной фестиваль национальных культур «Праздник дружбы».

В 14 часов на первом этаже Дворца культуры начнётся выставка-презентация национальных объединений, центров и творческих коллективов, а в 15.00 состоится концерт участников фестиваля. (0+)

Как пишет vk.com/odkkirova, Кольская земля объединила на своей территории множество различных национальностей, что является ярким примером дружбы и добрососедства между народами, чьи обычаи и традиции питают и развивают современную культуру, воспитывают уважение к разным национальностям и к культуре других народов. Недаром ежегодный «Праздник дружбы» проходит под девизом – «Единство через культуру», ведь каждая культура – это особое видение мира, это маленькая Вселенная.

Главная особенность фестиваля – его участники: представители национально-культурных центров, диаспоры, проживающие на территории Мурманской области, фольклорные коллективы, транслирующие культуру коренных народов Севера.

Напоминаем, что 2026 год объявлен Годом единства народов России, что придаёт грядущему фестивалю ещё большую актуальность и значимость.

Фото: https://vk.com/odkkirova?w=wall-23902826_31732