«Единство народов — сила России!»: «Научка» приглашает на «Библионочь»
«Единство народов — сила России!»: «Научка» приглашает на «Библионочь»

18 апреля Мурманская областная научная библиотека приглашает мурманчан и гостей города присоединиться к Ежегодной всероссийской акции «Библионочь». В 2026 году она состоится уже в 15-й раз и пройдёт под девизом «Единство народов – сила России!»

Как сообщает vk.com/murmannauchka, в субботу, 18 апреля, с 18.00 до 23.00 гостей библиотеки ждёт насыщенная программа: ярмарка мастеров, творческие мастер-классы, выразительные вокальные выступления, интерактивные викторины, экскурсии, спектакли, кинопоказы, музыкальное и кино-бинго, и многое другое. Ярким моментом станет лекция лингвиста и преподавателя Института лингвистики РГГУ и Школы филологических наук НИУ ВШЭ Антона Сомина (г. Москва) на тему «Русский язык как донор: что другие языки заимствовали из русского». Дополнит поиск «русского следа» в иностранных языках тематический квиз.

Для юных читателей будут работать игровая площадка, зона отдыха с аквагримом, мультфильмами и мастер-классами, выставка рисунков «Сказки народов России», а также нон-стоп показы познавательных фильмов в Планетарии «Просто космос»!

В Центре современного искусства «СОПКИ.21А» состоятся экскурсии по концептуальной выставке «Гоголь», моноспектакль основателя «Театра одного поэта» в г. Праге Олега Овчарова «Мой Бродский. Мой народ» и концерт вокально-инструментального хоррор-панк ансамбля под руководством Анатолия Шахова.

С 13.00 на площадке Мурманской библиотеки для слепых стартуют Сумерки — специальная программа, посвященная единству народов нашей страны.

Сплоченность, поддержка друг друга, живое любопытство и уважение к общим корням — главная ценность, объединяющая жителей самой красивой и бескрайней страны. Разнообразие культур, традиций, языков и общая многовековая история, сплетаясь, делают нас неповторимыми.

Вход свободный.  (6+)

 

 

Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457301897%2Fdeed34f3766de27d3a

Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
