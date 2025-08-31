Северян приглашают присоединиться к Всероссийскому экологическому субботнику «Зелёная Россия»Кольская АЭС присоединилась к Всероссийской акции «Вода России»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)31.08.25 10:00

Единую карту жителя Мурманской области уже получили более 114 тысяч человек

Единая карта жителя Мурманской области (ЕКЖ) должна стать более привлекательной и удобной для пользователя. Об этом на заседании правительства, обсуждая ход реализации стратегического плана «На Севере – жить!» в 2025 году, сказал губернатор Андрей Чибис. Сейчас держателями ЕКЖ являются более 114 тысяч человек, а к программе лояльности присоединились свыше 100 компаний и организаций.

«Карта жителя выпускается в виде банковского и небанковского инструментов, с начала года её новыми держателями стали более 37 тысяч пользователей. Кроме того, к проекту в качестве банка-эмитента присоединился «Россельхозбанк». Дальнейшее развитие предусматривает масштабирование уже существующих и внедрение новых сервисов, например, использование карты школьниками в качестве пропуска для прохода в образовательные учреждения, организация обедов в столовых с помощью информационной системы «Школьное питание», – сообщила министр цифрового развития Мурманской области Елена Семенова.

Помимо этого, в ближайших планах развитие «личного кабинета» пользователей ЕКЖ и расширение возможностей карты в рамках сервиса «Северное долголетие» для граждан старшего поколения.

Системы контроля и управления доступом (СКУД) должны появится в этом году сразу в нескольких образовательных учреждениях Мурманска, где карта жителя будет использоваться как пропуск в качестве идентификатора ученика. В их число вошли лицей №2, гимназии №3 и №5, прогимназия №61, школы №11 и №33.

Ранее практика применения пропускных турникетов и считывателей бесконтактных карт была успешно реализована в Мурманском колледже искусств, Мурманской коррекционной школе-интернате №3 и ряде других организаций. Тогда учащиеся отмечали удобство использования ЕКЖ в качестве единого инструмента и для прохода через турникет, и для проезда в общественном транспорте. Причём при использовании карты как проездного школьнику или студенту доступна скидка в размере 50% на городском сообщении и 60% – на пригородном.

Обучающийся в возрасте до 18 лет может оформить нефинансовую карту, в этом случае заявление подают родители или другие официальные представители ребёнка.

На заседании правительства также обсудили работу портала «Наш Север». К концу 2024 года на нём зарегистрировались порядка 175 тысяч пользователей и проведено 101 голосование.

«Портал «Наш Север» создан по поручению губернатора Мурманской области в 2019 году как инструмент взаимодействия с жителями по вопросам улучшения качества жизни населения, позволяющий принимать управленческие решения при активном участии северян. За 2025 год на nashsever51.ru зарегистрировались еще свыше 5 тысяч пользователей, а по вопросам городского благоустройства и развития было проведено 22 голосования», – рассказала Елена Семенова.

Сейчас 28% жителей старше 16 лет являются пользователями портала. Количество его просмотров достигло 8,5 миллиона.

Глава Минцифры региона также сообщила о том, что ведётся подготовка проектно-сметной документации «Школы21», которая реализуется в рамках плана «На Севере – жить!» при сотрудничестве с ПАО «Сбербанк».

«Отличие «Школы21» от других образовательных проектов в области программирования и информационных технологий заключается в том, что обучение происходит по методике «равный равному», когда студенты работают в командах, обмениваются знаниями и опытом, пройдя достаточно жёсткий отбор. В год может быть два или три набора, что позволит нам выпускать почти 500 специалистов – в одном потоке могут обучаться одновременно 150 человек», – пояснила министр.

Как сообщает Министерство цифрового развития Мурманской области, открытие «Школы21» запланировано на сентябрь 2026 года, заявиться на участие в проекте могут кандидаты от 18 лет.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552489/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Автомобильный рынок вошёл в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
28.08.25 18:13
Во всём виновата скамейка: не имела инвентарного номера и даты очередной проверки; не была вписана в карту СОУТ РМ лаборанта; в ИОТ для лаборанта отсутствовала информация по её эксплуатации...
Комментарий к новости:Государственным инспектором труда установлено несколько причин несчастного случая в Мурманском областном краеведческом музее
чаплин
26.08.25 19:48
их надо не выявлять а вызвалять из страны!!! одна грязь и негатив от них!!!
Комментарий к новости:В населённых пунктах Мурманской области проводят регулярные рейды по выявлению мигрантов, не вставших на воинский учёт
Д.О Вернер
22.08.25 17:38
Вот уже и округа "нарисовали"... А когда-то в этом "округе" были Кольская макаронная фабрика, Кольская сверхглубокая, птицефабрики и свинофермы... Действительно "За прошедший год мы решили огромный пр
Комментарий к новости:Острых проблем сегодня нет — видна положительная динамика: глава региона провёл встречу с жителями Кольского округа
-Правовая консультация (18+)Что нового ждёт мурманчан – владельцев земельных участков с 1 сентября – разъясняет региональный Росреестр
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Медленное ТВ-Камин».03:35«Дикая Россия. Страна, которой ты не видел». Познавательная программа (6+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: лето кончается, в России наметился рост потребительских цен-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 56 копеек, а доллар окреп почти на 4 копейки-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС прошла проверка Ростехнадзора по трём направлениям-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 31 августа и 1 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Малому и среднему бизнесу упростили порядок присоединения к электросетям
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»