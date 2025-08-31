Единую карту жителя Мурманской области уже получили более 114 тысяч человек

Единая карта жителя Мурманской области (ЕКЖ) должна стать более привлекательной и удобной для пользователя. Об этом на заседании правительства, обсуждая ход реализации стратегического плана «На Севере – жить!» в 2025 году, сказал губернатор Андрей Чибис. Сейчас держателями ЕКЖ являются более 114 тысяч человек, а к программе лояльности присоединились свыше 100 компаний и организаций.

«Карта жителя выпускается в виде банковского и небанковского инструментов, с начала года её новыми держателями стали более 37 тысяч пользователей. Кроме того, к проекту в качестве банка-эмитента присоединился «Россельхозбанк». Дальнейшее развитие предусматривает масштабирование уже существующих и внедрение новых сервисов, например, использование карты школьниками в качестве пропуска для прохода в образовательные учреждения, организация обедов в столовых с помощью информационной системы «Школьное питание», – сообщила министр цифрового развития Мурманской области Елена Семенова.

Помимо этого, в ближайших планах развитие «личного кабинета» пользователей ЕКЖ и расширение возможностей карты в рамках сервиса «Северное долголетие» для граждан старшего поколения.

Системы контроля и управления доступом (СКУД) должны появится в этом году сразу в нескольких образовательных учреждениях Мурманска, где карта жителя будет использоваться как пропуск в качестве идентификатора ученика. В их число вошли лицей №2, гимназии №3 и №5, прогимназия №61, школы №11 и №33.

Ранее практика применения пропускных турникетов и считывателей бесконтактных карт была успешно реализована в Мурманском колледже искусств, Мурманской коррекционной школе-интернате №3 и ряде других организаций. Тогда учащиеся отмечали удобство использования ЕКЖ в качестве единого инструмента и для прохода через турникет, и для проезда в общественном транспорте. Причём при использовании карты как проездного школьнику или студенту доступна скидка в размере 50% на городском сообщении и 60% – на пригородном.

Обучающийся в возрасте до 18 лет может оформить нефинансовую карту, в этом случае заявление подают родители или другие официальные представители ребёнка.

На заседании правительства также обсудили работу портала «Наш Север». К концу 2024 года на нём зарегистрировались порядка 175 тысяч пользователей и проведено 101 голосование.

«Портал «Наш Север» создан по поручению губернатора Мурманской области в 2019 году как инструмент взаимодействия с жителями по вопросам улучшения качества жизни населения, позволяющий принимать управленческие решения при активном участии северян. За 2025 год на nashsever51.ru зарегистрировались еще свыше 5 тысяч пользователей, а по вопросам городского благоустройства и развития было проведено 22 голосования», – рассказала Елена Семенова.

Сейчас 28% жителей старше 16 лет являются пользователями портала. Количество его просмотров достигло 8,5 миллиона.

Глава Минцифры региона также сообщила о том, что ведётся подготовка проектно-сметной документации «Школы21», которая реализуется в рамках плана «На Севере – жить!» при сотрудничестве с ПАО «Сбербанк».

«Отличие «Школы21» от других образовательных проектов в области программирования и информационных технологий заключается в том, что обучение происходит по методике «равный равному», когда студенты работают в командах, обмениваются знаниями и опытом, пройдя достаточно жёсткий отбор. В год может быть два или три набора, что позволит нам выпускать почти 500 специалистов – в одном потоке могут обучаться одновременно 150 человек», – пояснила министр.

Как сообщает Министерство цифрового развития Мурманской области, открытие «Школы21» запланировано на сентябрь 2026 года, заявиться на участие в проекте могут кандидаты от 18 лет.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552489/#&gid=1&pid=1