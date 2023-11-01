Единые карты жителя школьникам начали выдавать в МФЦ Мурманской области

Единую карту жителя Мурманской области для школьников до 14 лет теперь можно получить в любом удобном офисе МФЦ. Ранее эта услуга предоставлялась в ограниченном числе отделений «Почты России».

«Нововведение позволит гражданам получать нефинансовые карты жителя в удобном для них месте. Лица, имеющие право на использование Единого социального проездного билета, который выпускается в виде нефинансовой карты жителя, также получают его в многофункциональных центрах», – пояснил исполняющий обязанности министра цифрового развития Мурманской области Александр Карельский.

Перед тем как обратиться в МФЦ родителям школьника или законным представителям ребёнка необходимо заполнить специальную форму на Региональном портале электронных услуг Мурманской области и после получения уведомления прийти в МФЦ уже за готовой картой.

«Карта жителя помогает семьям ребят экономить на проезде в общественном транспорте. Для школьников и студентов в Мурманской области действуют скидки: 50% – на городских маршрутах и 60% – на пригородных. Кроме этого, карта используется для прохода в ряде учебных заведений, заменяя собой пропуск»», – напомнили в Министерстве цифрового развития.

С начала старта проекта в Мурманской области выдано более 36 тысяч Единых карт жителя.

Фото: https://gov-murman.ru