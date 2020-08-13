Единым номером «горячей линии» по вопросам коронавирусной инфекции остаётся бесплатный телефонный номер 8-800-222-51-00

С 24 августа дополнительный номер «горячей линии» по COVID-19 (8152) 39-99-99 изменит свой функционал, и вновь станет «телефоном доверия» Главного управления МЧС России по Мурманской области. Как и прежде, по этому номеру будут приниматься обращения и заявления, касающиеся работы подразделений экстренного ведомства, а также вопросы граждан, касающиеся пожарной безопасности, гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций и безопасности на водных объектах.

Решение обусловлено отмечаемым специалистами колл-центра снижением числа обращений на «горячую линию» в связи со стабилизацией ситуации с распространением коронавируса в регионе. Кроме того, с середины июля в Заполярье открыт вспомогательный канал коммуникации по вопросам оказания медпомощи в период коронавируса – Whatsapp приемная.

По номеру 8-800-222-51-00 операторы продолжат информировать население по вопросам коронавирусной инфекции в круглосуточном режиме.