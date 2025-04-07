Единый электронный платёжный документ в сфере ЖКХ в будущем будет доступен на портале «Госуслуги»

Об этом представители Минстроя рассказали 3 апреля на заседании секции Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации. Разработанный министерством законопроект о едином документе сейчас проходит внутриведомственное согласование. В ведомстве сообщили, что новый способ оплаты избавит людей от бумажной волокиты и повысит платёжную дисциплину, так как наличие сразу нескольких документов позволяет плательщику выбирать, за что платить, а за что — нет. Также это снизит риск возникновения задолженностей. Кроме того, документ сделает начисления более прозрачными и косвенно побудит людей экономить электроэнергию. Подробности о законопроекте выяснила «Парламентская газета».

Единый платёжный документ будет доступен в том числе на госуслугах и ГИС ЖКХ, сообщил заместитель директора департамента цифрового развития Минстроя Андрей Евтушенко. По его словам, это станет обязательным условием законопроекта. Сейчас инициатива проходит внутриведомственное согласование.

В проекте закона также определили, что такое электронный платёжный документ. Однако в целом введение единой платёжной системы в сфере ЖКХ пока осложняется тем, что законом не определили ряд понятий. В Минстрое ещё не определились, куда именно могут внести изменения — в Жилищный кодекс или в законодательство о банковской деятельности.

Евтушенко отметил, что, анализируя платёжные документы и информацию, которая есть в ГИС ЖКХ, министерство увидело, что от 10 до 20 процентов собственников имеют недвижимость в разных регионах. Единый документ позволил бы значительно облегчить этим людям оплату услуг ЖКУ. Кроме того, новый способ оплаты избавит от бумажной волокиты и стопок квитанций в почтовых ящиках.

«Естественно, это меньше походов в кассу самого человека. У нас также люди обращают внимание на комиссию, но не все квитанции можно оплатить в одном банке и у одного платёжного агента с одинаковой минимальной комиссией. Некоторые люди переживают из-за этого», — сказал Евтушенко.

Чиновник добавил, что лично у себя он насчитал восемь бумажных квитанций, включая домофон, газ, воду, капремонт. А, например, в Ростовской области только за водоотведение начисляют сразу три организации: за приём, транспортировку и за очистку. Введение единого платёжного документа позволит оплачивать услуги быстрее и не ждать, когда придут все платежки, сообщил он.

Новый способ оплаты услуг ЖКУ снизит риск возникновения задолженностей, отметил заместитель директора департамента развития ЖКХ Минстроя Дмитрий Нифонтов. Документ может послужить «зеркалом потребления» и сделать начисления более прозрачными. Кроме того, многим людям бумажные квитанции уже не нужны, поскольку они оплачивают услуги онлайн. Плюсы есть и для управляющих компаний.

«Если платят через управляющую организацию, то есть риски, что она чужие деньги потратит не туда. Иногда это происходит даже не со злым умыслом. Например, управляющую организацию оштрафовали, и она оплатила это из тех денег, которые предназначались на оплату тепла или воды. Расчетные центры такие случаи исключают», — сказал Нифонтов.

Успех цифровизации в сфере ЖКХ зависит не только от технологий, но и культуры, поэтому нужно просвещать и обучать людей цифровой грамотности, напомнил первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин. В теме цифровизации ЖКХ он призвал опираться на опыт Сингапура.

Сенатор отметил, что малые размеры этой страны и ресурсное распределение вынуждают власти искать инновационные решения, в том числе в сфере ЖКХ. Например, в республике отлажена система умного потребления ресурсов в виде мониторинга потребления и эко-подсказок. Например, сингапурское приложение ЖКХ уведомляет о том, что сегодня потребление воды выше, чем вчера, на 30 процентов.

Шейкин добавил, что в Сингапуре добились снижения потребления воды на 15 процентов всего за пять лет. В стране также установили динамические тарифы — чем больше тратят воды, тем выше сам тариф. Кроме того, за выполнение эко-задания гражданам начисляют бонусы и скидки. Есть также бонусы за своевременную оплату ЖКУ и даже конкурсы на самое экономное домохозяйство.

«Эта игровая тематика для людей является стимулом, потому что все мы когда-то были детьми и остаемся ими внутри и сейчас. Поэтому, затрагивая эти «тонкие нити» в каждом из нас, мы точно можем создать выгоду не только для людей, но и для государства. Сингапур нам показывает, что успех цифровизации зависит не только от технологий, но и от культуры. Поэтому нам нужно биться не только за технологическое развитие, но и за просвещение граждан, потому что инновации без просвещения становятся элитарными», — подчеркнул парламентарий.