1 февраля текущего года подписано постановление правительства Мурманской области «Об утверждении Положения о материальном стимулировании деятельности народных дружинников, участвующих в охране общественного порядка на территории Мурманской области, и материально-техническом обеспечении деятельности народных дружин». Единый механизм финансовой поддержки народных дружинников запущен в регионе по поручению губернатора Андрея Чибиса.

Данное положение устанавливает виды и порядок материального стимулирования деятельности народных дружинников, участвующих в охране общественного порядка на территории Мурманской области, порядок личного страхования народных дружинников на период их участия в охране общественного порядка, порядок материально-технического обеспечения деятельности народных дружин, включенных в Региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности Мурманской области, а также определяет условия их предоставления.

Как сообщает Министерство региональной безопасности Мурманской области, народным дружинникам за участие в охране общественного порядка предоставляются следующие виды материального стимулирования:

– денежная выплата за участие в охране общественного порядка, которая производится из расчета 500 (пятьсот) рублей за один час участия в мероприятиях продолжительностью от двух до восьми часов;

– денежное поощрение за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, их совершивших, в размере 5000 (пять тысяч) рублей;

– ежемесячное денежное вознаграждение командиру народной дружины за результативное руководство деятельностью народной дружины в размере 5000 (пять тысяч) рублей.

Фото: https://gov-murman.ru