Единый налоговый счёт поможет гражданину вовремя уплатить налоги

Единый налоговый счёт (ЕНС) – аналог электронного кошелька, куда гражданин может добровольно перечислить денежные средства для уплаты налогов.

С помощью ЕНС физические лица могут уплатить налог на имущество, земельный и транспортный налоги, налог на доходы физических лиц, а также налог на профессиональный доход (в случае если гражданин зарегистрирован в качестве самозанятого).

Пополнить ЕНС можно в любое время в течение года, независимо от срока уплаты налогов, любым удобным способом:

с помощью сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»;

через мобильное приложение «Налоги ФЛ»;

с помощью сервиса «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России;

через личный кабинет на едином портале государственных и муниципальных услуг;

через онлайн-сервисы банков;

непосредственно в почтовых отделениях или в отделениях банков (по реквизитам из налогового уведомления или квитанции).

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, зачёт платежа налоговые органы проводят самостоятельно, в первую очередь, направляя денежные средства на погашение налоговой задолженности. Остаток сохранится в «электронном кошельке» до наступления следующего срока уплаты. Обо всех проведённых операциях информация отражается в интернет-сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

В 2024 году налоговые уведомления будут направлены почти 300 тысячам жителей Мурманской области, которые имеют в собственности недвижимое имущество, землю и транспортные средства, а также получили в прошлом году доход, с которого не был удержан налог.

Уплатить налоги, указанные в налоговом уведомлении за 2023 год, необходимо не позднее 2 декабря 2024 года. Для того, чтобы не пропустить установленный срок уплаты налогов, граждане могут заблаговременно пополнить свой «электронный кошелек» на соответствующую сумму.

Подробно ознакомиться с порядком направления налоговыми органами и исполнения гражданами налоговых уведомлений можно на промостранице «Налоговое уведомление 2024 года».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/