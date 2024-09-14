Единый налоговый счёт поможет гражданину вовремя уплатить налоги
Единый налоговый счёт (ЕНС) – аналог электронного кошелька, куда гражданин может добровольно перечислить денежные средства для уплаты налогов.
С помощью ЕНС физические лица могут уплатить налог на имущество, земельный и транспортный налоги, налог на доходы физических лиц, а также налог на профессиональный доход (в случае если гражданин зарегистрирован в качестве самозанятого).
Пополнить ЕНС можно в любое время в течение года, независимо от срока уплаты налогов, любым удобным способом:
с помощью сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»;
через мобильное приложение «Налоги ФЛ»;
с помощью сервиса «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России;
через личный кабинет на едином портале государственных и муниципальных услуг;
через онлайн-сервисы банков;
непосредственно в почтовых отделениях или в отделениях банков (по реквизитам из налогового уведомления или квитанции).
Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, зачёт платежа налоговые органы проводят самостоятельно, в первую очередь, направляя денежные средства на погашение налоговой задолженности. Остаток сохранится в «электронном кошельке» до наступления следующего срока уплаты. Обо всех проведённых операциях информация отражается в интернет-сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
В 2024 году налоговые уведомления будут направлены почти 300 тысячам жителей Мурманской области, которые имеют в собственности недвижимое имущество, землю и транспортные средства, а также получили в прошлом году доход, с которого не был удержан налог.
Уплатить налоги, указанные в налоговом уведомлении за 2023 год, необходимо не позднее 2 декабря 2024 года. Для того, чтобы не пропустить установленный срок уплаты налогов, граждане могут заблаговременно пополнить свой «электронный кошелек» на соответствующую сумму.
Подробно ознакомиться с порядком направления налоговыми органами и исполнения гражданами налоговых уведомлений можно на промостранице «Налоговое уведомление 2024 года».
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/