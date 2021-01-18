Единый номер телефона для сообщений о недостатках зимнего содержания региональных дорог

В целях повышения оперативности получения и обработки информации о состоянии дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в условиях зимнего периода эксплуатации «Мурманскавтодором» организован приём сообщений от жителей Мурманской области.

Любой пользователь дорог может направить информацию о недостатках зимнего содержания на региональных дорогах по единому номеру +7(921) 178-61-27 посредством мессенджеров WhatsApp, Telegram, Viber.

Для наилучшего понимания проблемы просим подтверждать сообщения фото или видео материалами, а также указывать наименование региональной дороги и ориентировочные километры.

Полный перечень региональных дорог указан на сайте «Мурманскавтодора».