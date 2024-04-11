Единый волонтёрский центр и Мастерская управления «Сенеж» запустили совместную образовательную программу «Женщина-лидер. Флотские города»

9 апреля в пресс-центре ТАСС в Москве дали старт специальному потоку программы «Женщина-лидер. Флотские города» Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Единого волонтерского центра Мурманской области. Обучение продлится 4 месяца и закончится в августе 2024 года.

В реализации проекта «Женщина-лидер. Флотские города» принимают участие партнёры, в первую очередь Совет Евразийского женского форума и руководство женских советов флотов. Программа направлена на развитие компетенций женщин, проживающих во флотских городах и закрытых военных гарнизонах нашей страны. Чаще всего это жены военнослужащих, на плечи которых ложится решение самых разных задач во имя заботы о ближних, о семьях и мужьях, их патриотизм – в ежедневном служении тем, кто служит Родине.

Цель новой образовательной программы – помочь женщинам развить в себе компетенции, необходимые для создания собственных социальных проектов, направленных на улучшение качества жизни во флотских городах, поддержку военнослужащих и развитие института семьи. В своём выступлении председатель Совета Евразийского женского форума, первый заместитель комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Галина Карелова отметила, что новый поток – модификация программы «Женщина-лидер», выпускницами которой стали уже более 1000 женщин в России и за её пределами. Она отметила, что в программе для женщин флотских городов введено много нового, она учитывает специфику образа жизни семей, а также городов, представляющих в большинстве своем закрытые образования.

«Совет Евразийского женского форума всегда поддерживает выпускниц программы «Женщина-лидер», их проекты – важная часть ЕЖФ. В отличие от прежних потоков, новая программа ориентирована не только на управленцев, у которых уже есть опыт, лидерские навыки и определенные компетенции, но и на женщин, которым предстоит все это приобрести. Это – женщины, которые несут особую ношу, решают в отсутствие мужей, выполняющих свой воинский долг, множество проблем, круг общения и занятий которых часто в силу обстоятельств ограничен. Им надо помочь раскрыть свой потенциал, поверить в свои возможности, объединить других женщин вокруг конкретных социально значимых проектов», – рассказала о цели программы Галина Карелова.

Именно этой целью определены направления обучающих модулей и новый формат программы. В неё введены в период между модулями так называемых «мастерские»: психологическая, семейная, а также мастерская эффективных коммуникаций. Занятия в них помогут участницам научиться управлять своими эмоциями, создавать позитивный микроклимат, развить навыки деловой коммуникации, а также не только подготавливать, но и презентовать свой проект.

Участницами обучения станут 120 женщин старше 25 лет из регионов присутствия ВМФ РФ, в том числе, члены женсоветов, волонтеры и активисты. Самая представительная возрастная группа – 58% участниц (69 человек) в возрасте 31-40 лет, ещё 28% – участницы в возрасте от 41 до 50 лет. Младше 30 лет – 14%, и также есть участницы старше 50 лет (4%). Среди участниц программы – представители самых разных профессий: учителя и экологи, профессиональный модельер и редактор «Первого канала» телевидения, тренер по вольной борьбе, врачи, специалисты по нейросетям, и, конечно, психологи и волонтеры. 16 участниц являются также многодетными мамами.

О портрете участниц рассказала во время пресс-конференции проректор по реализации специальных программ Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей», член Совета Евразийского женского форума, координатор проекта «Женщина-лидер» Мария Афонина.

«Все участницы потока «Женщина-лидер. Флотские города» уже активно участвуют в социальных проектах: многие организовывают поддержку военных и мобилизованных, оказывают помощь их семьям. И важной целью для нас является – помочь развить в участницах проектное мышление, ориентированное на социальное благо. Благополучателями социальных проектов, спроектированных в рамках программы, станут жители флотских городов, а проекты будут самой разной направленности: от экологических до культурно-просветительских. Мы надеемся, что, развиваясь в дальнейшем, эти проекты станут существенно и позитивно влиять на качество жизни во флотских городах, препятствовать оттоку населения, способствовать развитию женского сообщества, межфлотскому обмену лучшими идеями и проектами», – сказала Мария Афонина.

О том, как создавалась программа, рассказала заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, член совета Евразийского женского форума, координатор проекта «Женщины и их роль в развитии флотских городов» Татьяна Сахарова.

«Программа «Женщина-лидер. Флотские города» актуальна и, что важно, отвечает запросам той целевой аудитории, на которую она рассчитана. Она создавалась практически год, и все это время мы ориентировались на запросы самих женщин, – отметила Татьяна Сахарова. – Можно констатировать: активные женские сообщества становятся значимым сегментом гражданского общества, который способствует развитию таких территорий, решению общественно-значимых вопросов. Надеемся, что полученные компетенции послужат серьезным подспорье для того, чтобы они стали драйверами развития флотских городов, локомотивами женской повестки на местах».

Партнёром образовательной программы «Женщина-лидер. Флотские города» выступил Единый волонтёрский центр Мурманской области, имеющий большой опыт создания проектов для жен военнослужащих. Образовательная конференция «Звезда Севера» – флагманский проект Единого волонтёрского центра, созданный в 2020 году за четыре года трансформировался в сообщество и образовательную платформу для женщин из флотских городов всей страны, где участницы могут посвятить время себе, отвлечься от бытовых забот, получить новые знания и опыт, найти друзей. Задачей проекта было вдохновить женщин, вселить веру в свои силы. «Звезду Севера» поддержали на федеральном уровне, что дало импульс развития всему проекту.

«В 2020 году мы первыми услышали запрос на реализацию от женщин флотских городов и создали конференцию «Звезда Севера», которая сегодня существует на каждом военно-морском флоте Российской Федерации. Наши участницы создают собственные проекты, но им зачастую не хватает лидерских навыков, знаний в области проектной деятельности для реализации своих идей. Я очень рада, что новая образовательная программа «Женщина-лидер. Флотские города» даст возможность им стать лидерами изменений на своих территориях», – поделилась председатель наблюдательного совета АНО «Единый волонтёрский центр» Евгения Чибис.

Участница программы «Женщина-лидер. Флотские города» из Североморска, руководитель проекта «Северная мама» Екатерина Белова подтвердила эти слова.

«Участие в проекте «Звезда Севера» сначала как слушателя, а впоследствии в качестве спикера дало мне возможность познакомиться с преподавателями Мастерской управления «Сенеж». Их профессионализм зажёг во мне желание стать частью программы «Женщина-лидер». Мой проект «Северная мама» работает уже девятый год, и сейчас остро стоит вопрос формирования команды и сохранения социальной направленности. Первые шаги в проекте часто делались по наитию, и знания, как действовать для лучших результатов, просто необходимы. Тогда время не будет потрачено впустую, проект будет достигать тех целей, которые ставятся при его создании. Обучение даёт возможность пройти путь от стороннего наблюдателя до активного участника в жизни своего города, флота, женского сообщества. Так как у большинства жен военнослужащих нет возможности обучаться, но есть большое желание быть полезной не только своей семье», – сказала Екатерина Белова.

Проект «Женщина-лидер. Флотские города» будет проводиться с апреля по август.

Четырёхмодульная программа предполагает изучение блоков персонального лидерства, социального проектирования, работы в команде и создания и развития сообщества. Большая часть программы пройдет дистанционно. Для реализации социальных проектов участницы объединятся в команды, которые на протяжении 12 недель под руководством кураторов будут выполнять последовательные задания, результатом которых станет запуск и пилотная часть социального проекта. В составе команды кураторов этого года – доктор наук и два кандидата наук, профессиональные консультанты, руководители организаций НКО.

Председатель женского совета Балтийского флота Лариса Михайлова на пресс-конференции, отмечая важность проекта, поделилась своей личной историей: «Я, как жена военнослужащего, знаю не понаслышке гарнизонную жизнь. Мы переезжали 11 раз из гарнизона в гарнизон: Тихоокеанский флот, Северный, Балтийский и в перспективе опять Северный флот. В этом есть своя романтика: ты с каждым разом приобретаешь новых знакомых и друзей. И я хорошо понимаю жён военнослужащих, которые хотят общаться между собой, развиваться, узнавать новое. Для меня стали родными жены всех флотов. Все они позитивные, горячо любящие своих мужей и детей, во всем им помогают. Но, это все про семью. А для нее что? Для осуществления своей мечты я с большим удовольствием возглавила женсовет Балтийского флота, объединила вокруг себя неравнодушных, активных девушек для реализации своего проекта «Балтийская Звезда». В этом нам помог Единый волонтёрский центр Мурманской области и командование Балтийского флота. Но несмотря на весь мой опыт, мне хочется развиваться дальше, учиться».

Завершающий модуль обучения в августе 2024 года планируется провести очно в Мастерской управления «Сенеж». Участницы смогут познакомиться друг с другом, а команды – представить экспертному жюри свои социальные проекты.

Фото (ИА ТАСС): https://gov-murman.ru