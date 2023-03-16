Единый волонтёрский центр Мурманской области – самый эффективный добровольческий проект в России

По итогам исследований экспертно-аналитической группы международного общественного экологического проекта «Чистая Арктика» самым эффективным добровольческим проектом в России признан «Единый волонтерский центр» Мурманской области.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, лидер российских «Зелёных», руководитель проектного офиса «Чистая Арктика» Андрей Нагибин отметил, что Мурманская область на сегодняшний день – самый передовой регион России в области развития экологического волонтёрства.

«В Мурманской области с очевидным успехом применяются наиболее эффективные практики волонтёрской деятельности. Я считаю, что сюда обязательно нужно приезжать за опытом всем, кто занимается развитием добровольческих организаций в нашей стране. Важный показатель – масштабный общественный проект «Чистая Арктика», которому к конце прошлого года присвоен международный статус, ежегодно начинает и заканчивает свои полевые работы именно в Мурманской области», – прокомментировал Андрей Нагибин.

Руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис рассказала, что за три года проделана колоссальная работа, результаты которой видят не только жители Мурманской области, но и многочисленные гости региона.

«Из наиболее значимых дел хочу отметить совместную с «Чистой Арктикой» работу по спасению «Арктического пляжа» с последующей установкой на берегу скамеек, качелей, фотозон и арт-объектов. Из фактически свалки бытовых отходов красивейшее место вблизи столицы Кольского Заполярья силами волонтеров превратилось в современное ухоженное пространство, ставшее излюбленным местом для прогулок как самих мурманчан, так и туристов, – отметила руководитель Единого волонтерского центра Евгения Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава ЕВЦ также подчеркнула, что к волонтёрам присоединяются по-настоящему неравнодушные люди, которые готовы тратить массу личного времени и сил на защиту природы Арктики.

«Новый полевой сезон вот-вот начнётся, и мы продолжим активно взаимодействовать со всеми, кто разделяет наши ценности. Будем по-прежнему вовлекать корпоративных волонтеров и организовать все новые и новые экспедиции, в том числе и с участием авторитетных ученых. Считаю крайне важным, чтобы каждый доброволец ощущал себя частью общего дела, членом большой дружной семьи», – заключила Евгения Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru