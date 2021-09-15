Единый волонтёрский центр Мурманской области передал картины художников-любителей в стационарное отделение Оленегорского КЦСОН

Руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис и автор благотворительного проекта «Душа с душою говорит» Алена Савюк передали в дар подопечным стационарного отделения Оленегорского комплексного центра социального обслуживания населения 35 картин, написанных российскими художниками, в том числе мурманчанами. Также в мероприятии приняла участие первый заместитель министра труда региона Светлана Виденеева.

Проект «Душа с душою говорит» реализуется во многих городах России, а также за рубежом, в Мурманской области это уже вторая подобная акция.

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра: «Эта инициатива объединяет культурное волонтёрство – художников, которые могут передать свои картины в дар и порадовать людей, которые находятся в интернатах. Мы уже проводили такую акцию в мурманском доме-интернате, в этот раз мы приехали в Оленегорск».

Команда проекта «Душа с душою говорит» принимает в дар от профессионалов и художников-любителей картины. Лидеры проекта их собирают, отвозят в дома престарелых и инвалидов, развешивают в комнатах, кабинетах, столовой, коридорах.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, в рамках проекта картины уже доставлены в дома-интернаты по России: Ржевский и Вышневолоцкий интернаты Тверской области, Первомайский интернат Тульской области, Клинский, и Климовский интернат, Островский ПНИ, Синьковский филиал г.Дмитрова Московской области, Всеволжский и Сланцевский ДИВВиТ Ленинградской области, Тарусский Калужской области, Мурманский ДИПИ, Новосибирский дом ветеранов, Алтайский дом-интернат; Сабинский ДИПИ в республике Татарстан, Социальный дом «Межциемс» в Риге (Латвия) - всего передано порядка двух тысяч картин и арт-объектов.

Алёна Савюк, основатель проекта «Душа с душою говорит»: «Когда люди думают о домах престарелых, они думают, что это что-то печальное, но это не так. Когда приезжаешь и отдаешь пожилым эмоции художника через картины, рисуешь с ними и спрашиваешь про их жизнь, то они в ответ отдают столько мудрости и своих эмоций. Это очень ценно».

Проект «Душа с душою говорит» принимает картины, выполненные в любой технике: акрил, акварель, графика, масло, тушь, роспись по батику, смешанные техники. Все условия участия в проекте можно узнать на страницах в социальных сетях «Инстаграм» и «ВКонтакте».

Фото Елены Мартыновой.