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Мурманская область. Арктика (16+)08.03.23 14:00

Единый волонтёрский центр Мурманской области представил в Москве экологические проекты на Международном форуме-выставке «Чистая страна»

В Москве прошёл IV Международный форум-выставка «Чистая страна». Традиционно площадкой крупнейшего мероприятия России, посвященного реализации всех направлений нацпроекта «Экология», стал технопарк «Сколково». В форуме участвовали около 5 тысяч человек из большинства регионов страны. От Мурманской области было представлено сразу несколько организаций и движений по направлениям экологии и волонтёрства.

Открывая обсуждение сессии «Экологическое волонтерство в Арктике: вызовы и перспективы» Николай Доронин, председатель правления Проектного офиса развития Арктики, член Общественного совета при Минприроды России, отметил, что Мурманская область – передовой регион в области волонтёрства.

«Я часто бываю в Мурманской области. Это самый доступный из арктических регионов. И это регион, который обладает передовыми практиками в волонтерской деятельности. Единый волонтёрский центр делает очень много на территории, и эти проекты видны для каждого жителя Мурманской области, и тех туристов, которые приезжают в гости», – отметил Николай Доронин, передав слово Евгении Чибис, руководителю Единого волонтёрского центра Мурманской области.

В своём выступлении Евгения рассказала про экологические акции центра и работу волонтёров на территории нашего региона: уборку территории «Арктического пляжа» в Мурманске у Кольского залива с установкой скамеек и качелей; проекте «От родника до океана» с приведением в порядок десяти родников нашего региона; экологических экспедициях в посёлок Дальние Зеленцы с уборкой берегового мусора.

«Единый волонтёрский центр Мурманской области представляет людей. Людей небезразличных, которые заботятся о природе нашей Арктики. Мы работаем на протяжении трёх лет и в этом году будем продолжать взаимодействовать со всеми, кто разделяет наши взгляды, будем вовлекать корпоративных волонтёров и организовать новые экспедиции с учёными, чтобы волонтёры не просто убирались, но и могли ощутить себя частью большого дела», – рассказала руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис.

На сессии участники наметили планы на летний экологический сезон 2023 года. Так, в Мурманской области волонтёрами будет продолжено благоустройство «Арктического пляжа» в Мурманске, приведение в порядок остальных родников региона и проведение новых экспедиций на край Кольской земли, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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