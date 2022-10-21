В эту субботу, 22 октября, Единый волонтёрский центр Мурманской области проведёт «Творческую осень» в Снежногорске. Это уже пятое мероприятие проекта, направленного на поддержку жён военнослужащих и раскрытие творческих способностей жительниц ЗАТО.

Приглашения на мероприятие распространяются через женсоветы.

Напомним, проект стартовал в 2021 году. Ранее подобные мероприятия уже прошли в Заполярном, Заозерске, Гаджиево и Полярном.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в программе – более 30 творческих мастер-классов и лекций, которые проведут преподаватели для всех участниц на добровольческих началах. 22 октября к участницам присоединятся руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис и депутат Государственной Думы РФ Татьяна Кусайко.

Программа мероприятия опубликована на странице проекта в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: https://gov-murman.ru