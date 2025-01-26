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Мурманская область. Арктика (16+)26.01.25 12:00

Единый волонтёрский центр Мурманской области провёл экспертную дискуссию по экопросвещению во время проведения региональных дней II Всероссийского форума «Малая родина – сила России»

На II Всероссийском форуме «Малая родина – сила России» прошла экспертная дискуссия «Экопросвещение населения и экологические добровольческие практики». Модератором встречи выступила руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис, а спикерами – общественные экологические деятели из разных регионов России.

Региональный день форума в Мурманской области состоял из нескольких разноформатных мероприятий, направленных на обмен знаниями и поиски решений для наиболее актуальных проблем. Тема экологии была рассмотрена в разных аспектах: от работы муниципалитетов в целом до действий каждого жителя области.

Экспертами дискуссии по экопросвещению стали: руководитель проектного офиса АНО «Чистая Арктика» Андрей Нагибин, заместитель председателя регионального отделения «Движение Первых» Мурманской области Максим Подполенок, директор АНО «Центр экологической активности «Уборочка51» Иван Канцарин, председатель НКО «Ассоциация гидов-проводников и экскурсоводов Хибин» Мария Романова, глава Коркинского округа Челябинской области Александр Орел, глава Нестеровского округа Калининградской области Владимир Судиян, глава города Волжский Игорь Воронин.

Участники обсудили роль экопросвещения в формировании экологической сознательности у людей, меры повышения его эффективности, поделились своим региональным опытом привлечения жителей к экологическим добровольческим практикам и формирования постоянно действующих волонтёрских сообществ.

Так, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис рассказала об успешном опыте волонтёрской работы на проекте «От родника до океана», который в прошлом году получил добровольческую премию страны «МЫВМЕСТЕ».

«Говоря о показателях вовлечения, хочу отметить, что в прошлом году за два дня мы получили 300 заявок от желающих принять участие в восстановлении Териберского маяка. При этом, большое количество заявок пришло от людей, которые ранее не имели опыта участия в волонтёрстве», – отметила Евгения Чибис.

Также Евгения Чибис раскрыла планы по восстановлению маяков на 2025 год.

«Мы не останавливаемся, и в этом году возьмём Вайдагубский маяк на полуострове Рыбачьем, а точнее путь к нему. Там много памятников Великой Отечественной войны, которые требуют ухода, и волонтёры их восстановят. Это будет вкладом волонтёров в Год защитника Отечества», – сказала она.

Руководитель проектного офиса общественного экологического проекта «Чистая Арктика» Андрей Нагибин рассказал о результатах работы за четыре сезона проекта. Например, волонтёрами проводятся уборки в военных населённых пунктах, таких как посёлок Спутник. Там было собрано 209 тонн отходов и оборудованы шесть контейнерных площадок. Кроме того, прошли уборки на озере Каккуринъятви, реках Каккурийоки и Колосйоки. Планы у проекта на этот год также большие.

«Я предлагаю в этом году волонтёрам найти локации с захоронениями наших солдат и привести их в порядок. Давайте это сделаем вместе», – сказал Андрей Нагибин.

Говорили на форуме и о том, как «Движение Первых» в регионе формирует осознанность с детского возраста через волонтёрство и добровольчество.

«Одним из главных итогов 2024 года стало то, что мы вошли в число десяти пилотных регионов, на территории которых был реализован проект экспедиций, где дети проводили научные исследования окружающей среды, изучали почву и растительный мир. Кроме того, к нам приезжали победители всероссийского Чемпионата из Луганской Народной Республики», – отметил заместитель председателя регионального отделения «Движение Первых» Мурманской области Максим Подполенок.

Результатом работы сессии станут новые совместные добровольческие и экоинициативы в муниципалитетах нашей страны.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, форум организован Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке администрации Президента России, в партнёрстве с правительством Мурманской области.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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