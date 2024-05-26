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Мурманская область. Арктика (16+)26.05.24 16:00

Единый волонтёрский центр Мурманской области провёл выездную секцию для корпоративных волонтёров

В рамках второго форума «КультАрктика» и в честь празднования 86-летия со дня образования Мурманской области для корпоративных волонтёров региона организовали автобусный тур по четырем локациям добровольческих проектов.

В выездном мероприятии приняли участие представители 17 социально ответственных компаний региона. Руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис подробно рассказала им о планах центра на предстоящий летний сезон и обсудила с участниками эффективные способы взаимодействия.

Первой точкой поездки стал «Памятный знак работникам мурманской судоверфи, погибшим за Родину в боях Великой Отечественной войны». Здесь проводят волонтёрскую работу сотрудники Мурманского транспортного филиала ПАО «ГМК «Норникель» вместе со студентами Мурманского арктического университета.

«Год назад под наше шефство попал этот Памятный знак нашим коллегам портовикам, работникам судоверфи. Состояние его было удручающим. Мы согласовали проект и приступили к строительно-монтажным и уборочным работам. Но была и другая важная цель – поиск информации о 199 фамилиях на табличках знака, где были только инициалы. На сегодняшний момент мы нашли 89 имен, 14 из которых с фотографиями уже разместили на стенде рядом. И продолжаем эту важную архивную работу», – рассказала представитель волонтёрского движения Мурманского транспортного филиала ПАО «ГМК «Норникель» Ирина Егорова.

Второй локацией автобусного тура стал Арктический пляж на улице Подгорной в Мурманске, где волонтёры провели «культурную уборку». Во время посещения пляжа участники прошли игровой квест по сбору мусора, таким образом, объединив экологическое и культурное волонтёрство.

«Идея уборок на арктическом пляже принадлежит людям, которые живут в соседних домах, а благодаря Единому волонтёрскому центру об этой территорию узнали все. Очень много людей стали выходить на субботники, наша компания также активно участвовала во всех акциях. Однажды появилась идея установить здесь скамейки, чтобы люди могли прийти отдохнуть, и мы реализовали её», – поделилась руководитель волонтёрского движения филиала «Колатомэнергосбыт» Татьяна Смирнова.

Руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис подчеркнула, что интерес к волонтёрству важно развивать через коммуникации, новые знакомства и места.

«Люди начинают дружить и объединяться, чтобы сделать больше добрых дел. Это цель Единого волонтёрского центра и в целом всех волонтёрских движений. Здорово, что в нашем регионе развито корпоративное волонтёрство – во многих крупных компаниях есть своя инициативная группа. И взаимодействуя между собой, знакомясь с проектами друг друга, они узнают, что можно ещё сделать, часто сами проекты объединяются и таким образом становятся сильнее. В итоге мы получаем ещё больше добрых дел», – сказала Евгения Чибис.

После Арктического пляжа участники отправились в Минькино, где своими руками сделали ярче веранду школы-интерната в рамках проекта «Мы рисуем счастье». Завершит начатое волонтёрами дело профессиональный художник.

«Благодарим всех волонтёров, которые не первый раз участвуют в этом проекте и таким образом разрисовывали уже два помещения нашей школы, а сегодня раскрасили и веранду. Это станет большим сюрпризом нашим детям к 1 сентября, когда они вернутся в школу», – поделилась заместитель директора Минькинской коррекционной школы-интерната Олеся Гарбузова.

Закончился волонтёрский тур на роднике Фадеев ручей, где руководитель волонтёрского движения Мурманского морского торгового порта Виктория Ильина рассказала об опыте участия добровольцев компании в проекте по восстановлению источников воды «От родника до океана».

«Родник на Фадееве ручье – любимое горожанами место отдыха, на природе возле воды. В этом году мы примем участие в проекте «От родника до океана» в третий раз. В рамках шефства над родником мы также ежегодно проверяем в Центре гигиены и эпидемиологии качество воды на пригодность», – рассказала Виктория Ильина.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики , в выездной секции участвовали волонтёры следующих компаний региона: Кольская ГМК, Мурманский транспортный филиал «ГМК «Норникель», «ТГК-1», «Мурманский морской торговый порт», «Олкон», «МОЭСК», филиал «АтомЭнергоСбыт», «Мурманский балкерный терминал», «Газпромнефть-аэро Мурманск», «Почта России», «Ростелеком», «Сбербанк России», «Банк ВТБ», «Атомфлот», «РЖД», «ЭЛ5-Энерго», Пенсионный фонд Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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