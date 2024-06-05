Единый волонтёрский центр набирает волонтёров на забег на крупнейшем ветропарке за Полярным кругом

22 июня в Мурманской области состоится второй забег на территории самой мощной заполярной ветроэлектростанции в мире, который соберёт именитых спортсменов и непрофессиональных поклонников бега со всей страны.

Организатором спортивного праздника на Кольской ветроэлектростанции выступает компания «ЭЛ5-Энерго».

Для помощи в организации забега Единый волонтёрский центр, ставший в этом году партнёром мероприятия, открывает набор волонтёров. Помощь добровольцев потребуется непосредственно в день мероприятия в стартовом городке и на пунктах трассы.

Основными задачами станут: регистрация на старте, маршрутизация зрителей и участников, координация точек питания. Для всех волонтёров будет организован трансфер, бесплатное питание, предоставлены экипировка и начислены верифицированные часы на портале «Добро.ру». Для участия в мероприятии приглашаются волонтёры возрастом от 18 лет или с 14 лет в случае совместной заявки с родителями. Подать заявку можно по ссылке.

Главным событием праздника станет забег в полярный день неподалеку от ветряной электростанции, расположенной на 80 километре Серебрянского шоссе. Для участников доступны несколько дистанций – от новичков до профессионалов: 3 км для начинающих бегунов «Лисьей тропой», 8 км «Заполярный маршрут», 20 км «Северный ветер» и 50 км «Путь тысячи озёр».

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, кроме того, самые маленькие участники также смогут пройти свою беговую дистанцию «Быстрый оленёнок». Параллельно с забегом для всех желающих будет организована эстафета «Духи тундры» протяженностью 50 км. Самую непротяжённую дистанцию, 600 метров, смогут пробежать дети.

Также гости смогут записаться на экскурсии по Кольской ВЭС, поучаствовать в зумба-разминке и турнире по футболу с известными спортсменами. Все регистрационные взносы участников забега направят в благотворительные организации Мурманской области.

Зарегистрироваться и прочитать подробную информацию о забеге можно на сайте компании-организатора.

Фото: https://gov-murman.ru