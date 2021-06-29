Российские рыбаки смогут возместить до 30% затрат на приобретение судового топлива за счёт субсидийМурманский океанариум продолжит работу с соблюдением всех эпидемиологических требований
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)29.06.21 11:30

Единый волонтёрский центр объявляет набор автоволонтёров для помощи медикам

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, в Мурманске увеличилась нагрузка на систему здравоохранения. Чтобы помочь медикам быстрее добираться на дом к пациентам, Единый волонтёрский центр Мурманской области открывает набор автоволонтёров. Также активисты Центра займутся координацией добровольцев.

«Единый волонтёрский центр организует диспетчерский пункт по обеспечению автоволонтерами наших учреждений здравоохранения, – сказала руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис, – У нас уже есть опыт такого взаимодействия с поликлиниками, он показал, что для медиков это действительно ценная помощь. Конечно, сейчас, как только поступил запрос от нашей системы здравоохранения, мы сразу откликнулись».

Во время роста заболеваемости коронавирусом в прошлом году с помощью автоволонтеров удалось сократить время ожидания медицинской помощи на дому. В ноябре, в пик заболеваемости, один автоволонтёр выезжал в среднем на 12-15 вызовов в день.

В летнее время многие находятся в отпусках, но даже поддержка 10-15 человек значительно поможет медикам в нелёгкое время. Помимо желания помочь, у волонтёра должны быть действующие водительские права и личный автомобиль. Оплату топливных расходов автоволонтёров берет на себя мурманский филиал АО «АтомЭнергоСбыт».

По вопросам записи в автоволонтёры можно обратиться в Единый волонтёрский центр по телефону +7 (909) 562-51-30. Или через личные сообщения в соцсетях: «ВКонтакте» -  vk.com/evcmurmansk; «Инстаграм» - evc_murmansk

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)СПБУ «Арктическая» - везде, где нужно
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМАМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееНа выборах депутатов Госдумы больше шансов у кандидатов, предлагающих масштабные проекты на уровне региона или страны
-

Последние комментарии

Ольга
26.06.21 11:19
Ввезите уже однокомпонентную вакцину! Многие не хотят 2 раза прививаться, времени нет! Хотите больший охват привитых-нужна однокомпонентная.
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Светлана Диденко раскрывает секреты российских вакцин от коронавируса SARS-CoV-2
Юлия
26.06.21 00:00
Приезжайте в Полярный, здесь технологии невероятные... То, что срезали, заново растопили и заляпали снова .... Вкривь и вкось... Стыдоба... Рука руку моет.... В нашем городе дороги ужасные... Каждый г
Комментарий к новости:На региональных и муниципальных автодорогах во время ремонта применяют передовые технологии и материалы
YanG
24.06.21 17:18
Если этот в топе, то скоро мы будем в ж***! *** Купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:Андрей Чибис вошёл в топ-10 губернаторов новой волны согласно исследованию ЭИСИ
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Своеобразный консенсус: тарифы на ЖКУ с 1 июля вырастут в среднем на 3,3%-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 19 копеек, евро – почти на 4 копейки-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС отмечает 48 лет со дня пуска 1-го энергоблока-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 29 июня-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Российские рыбаки смогут возместить до 30% затрат на приобретение судового топлива за счёт субсидий
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика