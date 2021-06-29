Единый волонтёрский центр объявляет набор автоволонтёров для помощи медикам

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, в Мурманске увеличилась нагрузка на систему здравоохранения. Чтобы помочь медикам быстрее добираться на дом к пациентам, Единый волонтёрский центр Мурманской области открывает набор автоволонтёров. Также активисты Центра займутся координацией добровольцев.

«Единый волонтёрский центр организует диспетчерский пункт по обеспечению автоволонтерами наших учреждений здравоохранения, – сказала руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис, – У нас уже есть опыт такого взаимодействия с поликлиниками, он показал, что для медиков это действительно ценная помощь. Конечно, сейчас, как только поступил запрос от нашей системы здравоохранения, мы сразу откликнулись».

Во время роста заболеваемости коронавирусом в прошлом году с помощью автоволонтеров удалось сократить время ожидания медицинской помощи на дому. В ноябре, в пик заболеваемости, один автоволонтёр выезжал в среднем на 12-15 вызовов в день.

В летнее время многие находятся в отпусках, но даже поддержка 10-15 человек значительно поможет медикам в нелёгкое время. Помимо желания помочь, у волонтёра должны быть действующие водительские права и личный автомобиль. Оплату топливных расходов автоволонтёров берет на себя мурманский филиал АО «АтомЭнергоСбыт».

По вопросам записи в автоволонтёры можно обратиться в Единый волонтёрский центр по телефону +7 (909) 562-51-30. Или через личные сообщения в соцсетях: «ВКонтакте» - vk.com/evcmurmansk; «Инстаграм» - evc_murmansk