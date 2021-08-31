Единый волонтёрский центр проведёт субботник на «арктическом пляже» в рамках масштабной акции «Чистая Арктика»

В эту пятницу, 3 сентября, по инициативе Единого волонтёрского центра в Мурманске на территории «арктического пляжа» пройдёт субботник. Мероприятие станет стартовым для серии эко-акций «Чистая Арктика: от родника до океана», которые пройдут по всей Мурманской области. Цель акции «Чистая Арктика: от родника до океана» – привести в чистый вид как можно больше берегов водоемов. Уборка будет производиться как силами волонтеров и жителей региона, так и в рамках школьного дня здоровья, что дополнительно даст возможность ребятам провести время классом на свежем воздухе вместе в начале учебного года.

«Уже больше года Единый волонтёрский центр занимается привлечением внимания к береговой территории за авторынком. Мы рады, что наши цели совпали с ценностями масштабного всероссийского проекта «Чистая Арктика». Уверена, это только начало. Эковолонтёрство мы будем развивать и дальше», – отметила руководитель Единого волонтерского центра Мурманской области Евгения Чибис.

Напомним, идея «Чистой Арктики» принадлежит капитану ледокола «50 лет Победы» Дмитрию Лобусову и капитану ледокола, Герою Труда Российской Федерации Геннадию Антохину. В начале июня Дмитрий Лобусов выступил с манифестом и предложил провести «большую арктическую уборку». Авторы идеи надеются, что общими усилиями удастся облагородить Арктику, очистить её от залежей металла, горюче-смазочных материалов – всего того, что скопилось за годы освоения Арктики во времена СССР. Цель проекта – создать и реализовать большую программу по тотальной очистке Арктики.

Уборка на «арктическом пляже» стартует 3 сентября в 10.30 на территории за прибрежным авторынком (улица Подгорная, 140а). Во время мероприятия планируется провести благоустройство берега Кольского залива: установить «волонтерские» скамейки и качели, а также арт-объекты – лодки, ранее находившиеся у морского вокзала в Мурманске. В связи с тем, что региональными властями уже принято решение о комплексном благоустройстве пляжа, в будущем рассматривается возможность перенесения всех объектов на новое место.

Отметим, проект «Чистая Арктика» объединяет экоактивистов, научное сообщество, государство, бизнес, широкую общественность и даже селебрити. В частости, планируется, что в предстоящем субботнике примет участие известный блогер, эко-активист и телеведущая Ирена Понарошку.

Как сообщает комитет молодежной политики Мурманской области, для участия в субботнике нужно заполнить анкету добровольца Мурманской области. С желающими свяжутся координаторы Единого волонтёрского центра.