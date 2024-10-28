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Мурманская область. Арктика (16+)28.10.24 17:00

Единый волонтёрский центр провёл одиннадцатое мероприятие проекта «Творческая осень»

26 сентября в Доме офицеров флота города Гаджиево собрались тридцать мастеров-волонтёров для участия в проекте «Творческая осень» Единого волонтёрского центра. Одиннадцатое по счёту мероприятие проекта для женщин, проживающих в закрытых военных городах и дальних гарнизонах Кольского Заполярья, стало самым масштабным за три года реализации проекта «Творческая осень».

Для девушек эксперты из разных городов региона провели более сорока мастер-классов по различным творческим направлениям. Например, создание осенних композиций из цветов и фруктов, восковых свечей с травами, нейрографика, роспись шопперов и вязание макраме. Большая часть мастер-классов проекта прошла впервые.

Так, жены военнослужащих и женщины-военнослужащие учились работать с беломорским деревом, расписывали красками китов из гипса, учились каллиграфии, расписывали поморские пряники и рисовали интерьерные картины. На протяжении всего дня проведения «Творческой осени» в Гаджиево участницы общались с профессионалами сферы красоты, которые учили их делать повседневные укладки и экспресс-макияж. В рамках проекта также работал пункт витаминизации.

Мероприятия «Творческой осени» уже стали яркой площадкой для обмена опытом мастеров творческих направлений со всей Мурманской области, общения для жен военнослужащих гарнизонов и созидательной средой для реализации талантов и создания собственного дела, в том числе благодаря региональным мерам поддержки. Более опытные мастера делятся своими навыками с новичками.

«Гаджиево для нашего проекта – родной город. Именно здесь родилась идея проведения конференции «Звезда Севера» и в целом проекта для жен военнослужащих. Здесь дважды проходила наша образовательная конференция, и впервые мы привезли сюда «Творческую осень», которая пользуется большой популярностью у женщин. Специально для Гаджиево помимо наших популярных мастер-классов здесь представлена линейка психологических практикумов, танцевального и хорового мастерства. Нам очень приятно, что из года в год количество мастеров и участниц растёт», — рассказала идейный вдохновитель проекта и руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис.

«Творческая осень» ежегодно собирает мастеров на волонтёрских началах на разных площадках региона для проведения декоративно-прикладных мастер-классов и практикумов. За три года реализации проекта мастера на волонтёрских началах провели более 180 мастер-классов для трёх тысяч участниц в 10 населенных пунктах.

«От имени командования подводных сил выражаю слова благодарности за то, что «Творческая осень» посетила гарнизон подводников Гаджиево. Наши прекрасные половинки с удовольствием провели здесь время на мастер-классах, получили заряд положительных эмоций», – сказал заместитель командира соединения подводных лодок по военно-политической работе Руслан Гусейнов.

Как сообщает Единый волонтёрский центр Мурманской области, финальное мероприятие этого сезона проекта пройдёт в Североморске 16 ноября. Регистрация доступна в группе проекта.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

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Евгений
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Сергей
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Вупи Голдберг
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