Единый волонтёрский центр собирает картины для подопечных Кандалакшского комплексного центра социального обслуживания населения

В преддверии весеннего женского праздника добровольцы Единого волонтёрского центра Мурманской области начали собирать картины-подарки в рамках проекта «Душа с душою говорит» для подопечных Кандалакшского комплексного центра социального обслуживания населения.

Художники – профессионалы и любители – могут подарить частицу своего творчества нуждающимся во внимании людям. Картины могут быть любых размеров и жанров. Главное помнить, что пожилые люди любят яркие краски. Можно оформить свою работу в рамку, или, если нет такой возможности, оформить картину помогут волонтёры центра.

Все собранные произведения искусства украсят места, где пожилые бабушки и дедушки Кандалакши проводят своё время.

Принести свои картины можно в Единый волонтёрский центр по адресу: г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 5 (по предварительному звонку по телефону +7 (909) 562-51-30).

Напомним, что с начала проекта в 2021 году добровольцы Единого волонтёрского центра Мурманской области передали одиноким людям, находящимся на попечении в домах-интернатах, порядка 500 картин для украшения комнат и общих зон учреждений.

Фото: https://gov-murman.ru