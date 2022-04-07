Единый волонтёрский центр запускает новый добровольческий проект по благоустройству родников

Единый волонтёрский центр Мурманской области запускает новый проект «От родника до океана», направленный на благоустройство родников в регионе. Планируется, что в нём примут участие около трёхсот северян.

5 апреля в Мурманске состоялась Стратегическая сессия регионального представительства Нацсовета по корпоративному волонтерству. Она прошла в Информационном центре по атомной энергии, расположенном на борту первого в мире атомного ледокола «Ленин». В сессии приняли участие представители крупнейших компаний региона, Единого волонтёрского центра, федерального проекта «Чистая Арктика», общественной палаты Мурманской области и регионального центра развития добровольчества и поддержки молодёжных движений.

Участники обсудили планы по развитию корпоративного волонтерства в 2022 году, а Единый волонтёрский центр представил добровольческие инициативы, в которые вовлечены компании региона. Одним из таких ярких проектов, реализуемых при активном участии корпоративных волонтеров, является акция «Мы рисуем счастье» по расписыванию стен детских учреждений под руководством профессиональных художников. Во время предыдущих акций благодаря корпоративным волонтерам яркие рисунки на стенах появились в классе приюта «Берегиня» и в столовой Минькинской коррекционной школы-интерната. В целом, корпоративные волонтеры сегодня – неотъемлемые участники добровольческого движения Мурманской области, их успехи отмечают и на федеральном уровне. Так, волонтеры мурманского филиала ПАО «Ростелеком» в конце 2021 года были награждены главной добровольческой премией страны «Мы Вместе» за проект «Молодёжи на Севере жить!». Он победил в треке «Бизнес».

«Мурманская область может гордиться своими корпоративными волонтёрскими группами», –резюмировала амбассадор Международной премии «Мы Вместе», руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис.

Также Евгения Чибис представила новый добровольческий проект, направленный на развитие корпоративной культуры в. Мурманской области под названием «От родника до океана» – по приведению в порядок родников. Проект планируется реализовать летом 2022 года совместно с социально ответственными компаниями и неравнодушными жителями региона. Основываясь на исследования заполярных ученых, Единый волонтерский центр отберет наиболее востребованные родники с пригодной для использования водой, а затем организует серию добровольческих акций по их благоустройству.

«Само по себе благоустройство родника не предполагает больших затрат для компаний. Социальную значимость акции придаст очевидная польза для жителей, которые оценят состояние площадки «до» и «после». Мы надеемся привлечь внимание, а значит – большее количество участников за счет объединения ключевых компаний региона, волонтёрского и научного сообществ и всех неравнодушных жителей. Планируем, что в этом проекте поучаствуют около 300 северян», – рассказала Евгения Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, основной этап акции «От родника до океана» пройдёт летом, в ближайшее время стартует отбор родников, которые будут включены в проект, а также определены объёмы работ на локациях.

По вопросам участия можно обращаться в Единый волонтёрский центр по телефону +7 (909) 562-51-30 (для компаний и коллективных заявок) или заполнив анкету добровольца по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/