Единый волонтёрский центр завершил ремонт Вайдагубского маяка на полуострове Рыбачий в рамках проекта «От родника до океана. Маяки»

Волонтёры раньше срока закончили ремонт Вайдагубского маяка на полуострове Рыбачий в рамках проекта по восстановлению навигационных сооружений «От родника до океана. Маяки» Единого волонтёрского центра Мурманской области. Изначально работы планировалось завершить к концу июля.

Новый сезон проекта «От родника до океана. Маяки» носит название «К скалистым вернусь берегам», которое отсылает к строкам известной песни «Прощайте, скалистые горы» и посвящены подвигу защитников Заполярья на хребте Муста-Тунтури и полуостровах Средний и Рыбачий. Проект проводится совместно с Гидрографической службой Северного флота в рамках 80-летия празднования Великой Победы.

«Это уже третий маяк, который мы делаем на территории Северного флота в Мурманской области. Мы видим, насколько проект эффективен с точки зрения результата, потому что маяки действительно преображаются. Все благодаря тому, что за три года удалось выработать оптимальный механизм взаимодействия волонтерского сообщества и Гидрографической службы Северного флота. Но главное, этот проект важен для волонтёров. Маяки – это символ достижения цели, это всегда романтика, уникальные места. И, конечно, многие, хотят почувствовать причастность к их восстановлению. А популяризация добровольчества – это наша основная цель. Поэтому мы всегда стараемся привлечь, как можно больше волонтеров в наши экспедиции», — сказала руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис.

Вайдагубский маяк находится в одноименной губе, в одном из самых труднодоступных мест полуострова Рыбачий. Его конструкция выполнена из чугуна. Маяк представляет собой вытянутую башню высотой почти 30 метров, поэтому основные волонтерские работы были сосредоточены внизу, вокруг фундамента: это зачистка металлических частей, грунтовка и покраска. Внутри сооружения волонтеры заменили ступени винтовой лестницы. За работы на высоте отвечали профессиональные промышленные альпинисты-волонтеры проекта.

«Маяк находится в хорошем состоянии, видно, что военные о нем системно заботятся. Поэтому все планируемые работы удалось сделать раньше срока, несмотря на сложные погодные условия. Изначально мы рассчитывали закончить ремонт к концу июля. По сути, нашей задачей было подрихтовать маяк», — рассказал руководитель работ Алексей Селегененко.

В работах на Вайдагубском маяке приняли участие волонтёры Мурманского транспортного филиала «Норникель», Мурманского морского торгового порта, компаний «ТГК-1», «Атомэнергосбыт», «МОЭСК», Мурманского балкерного терминала, «РЖД», «МТС», сотрудники МЧС России, а также волонтёры из других регионов — Северодвинска, Новгорода, Перми, Новокузнецка, Челябинска, Чебоксар и Москвы.

«Маяк, который мы сегодня видим, — свидетель послевоенного периода, он был введен в 1966 году. Это преемник маяка-свидетеля Великой Отечественной войны. Но, тем не менее, сегодняшний современный маяк — это символ. Как есть «люди-маяки», так и есть Вайдагубский маяк — символ коллективного подвига наших защитников на полуостровах Средний и Рыбачий, — отметила историк, методист по научно-просветительской деятельности Историко-краеведческого музея Печенгского округа Анна Чурлик, — За дни работ на Вайдагубском маяке я познакомилась с каждым волонтёром. Очень приятно, что для нашего музея появилась уникальная возможность сотрудничать с этими людьми в области патриотического воспитания подрастающего поколения».

В общей сложности для ремонта навигационного сооружения на полуострове Рыбачий потребовалось почти две машины «КАМАЗ» с материалами, включая 350 килограммов красной краски и грунтовки. А остатки краски пойдут на обновление Кашкаранцевского маяка, который волонтёры облагораживали на берегу Белого моря летом 2023 года. С тех пор красная краска немного поблекла, при этом сам маяк находится в отличном состоянии.

«За три года реализации проекта команда Единого волонтёрского центра накопила богатый опыт по ремонту маяков, в том числе по подбору оптимальных материалов, которые обладают необходимой устойчивостью. Мы видим, что никаких специализированных работ, кроме как обновление цвета Кашкаранцевский маяк на данный момент не требует, поэтому решили в августе сделать выезд и обновить его в рамках текущего волонтёрского сезона. Тем более, это очень популярная туристическая локация. Конечно, хотелось бы, чтобы у туристов маяк оставлял самое лучшее впечатление», — отметила Евгения Чибис.

Во время экспедиции на полуостров Рыбачий активисты Единого волонтёрского центра также привели в порядок мемориал по пути на мыс Кекурский, где увековечены 16 человек, а также похоронены около 30 воинов, включая канадцев и англичан. Кроме ремонтных работ на самом маяке, волонтеры провели экологическую уборку на побережье. В результате с полуострова Рыбачий была вывезена грузовая машина с прибрежным мусором. Транспорт для вывоза отходов был предоставлен Кольской ГМК.

«Памятники времен Великой Отечественной войны, которые находятся в границах населённых пунктов, мы облагораживаем силами муниципалитета. И, конечно, необходима помощь, в первую очередь, для объектов, которые далеко от населённых пунктов. Так на полуостровах Средний и Рыбачий расположено около 56 военных мемориалов. Работа волонтёрами на данном мемориале, рядом с Вайдагубским маяком, сделана капитальная, поэтому я надеюсь, что ближайшие пять лет этот памятник не будет требовать тщательного ухода», — сказала начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации Печенгского округа Ольга Большакова.

Напомним, всего силами корпоративных волонтёров в рамках проекта Единого волонтёрского центра в этом году будут облагорожены девять памятников, Работы по их благоустройству продлятся до конца июля. А в общей сложности в проекте «От родника до океана. К скалистым вернусь берегам» принимают участие более 250 волонтёров, что делает его самым массовым за все годы существования.

Фото (Единый волонтёрский центр): https://gov-murman.ru/info/news/550706/#&gid=1&pid=19