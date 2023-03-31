«Эффект Доплера» ярко проявился на «Фестивальном выступлении» Мурманской лиги КВН

В столице Заполярья стартовал очередной сезон Мурманской лиги КВН. По традиции его открыл фестиваль команд, на который смогли заявиться все желающие.

Всего на сцену Дворца культуры и народного творчества имени С.М. Кирова вышли 14 коллективов из Мурманска, Мончегорска, Апатитов, Полярных Зорь, Заозерска и Москвы.

Фестивалю предшествовал долгий этап подготовок и репетиций, итогом которых стали яркие номера, срывающие овации публики.

Как сообщает администрация города Мурманска, команды сыграли конкурс «Фестивальное выступление», по результатам которого члены жюри определили победителей сегодняшней игры. Первое место заняла команда «Эффект Доплера» (г. Мурманск). Вторыми стали «Разные люди», представляющие 35 судоремонтный завод. «Бронзу» взяла команда Кольской АЭС «Купите КилоВатт» (г. Полярные Зори).