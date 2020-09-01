Эффект пандемии - сокращение населения России достигнет максимума за 14 лет, уровень бедности в стране возрастёт до 13,3% населения

Общая численность населения России на фоне пандемии по итогам 2020 года, по предварительной оценке, сократится на 158 тысяч человек — это максимум за 14 лет, следует из проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года (есть у «РБК»). Согласно документу выход на положительные темпы общего прироста населения возможен только с 2022 года. Более масштабное сокращение наблюдалось в России по итогам 2006 года, когда население страны уменьшилось на 373,9 тысяч человек.

Подлинность документа подтвердили «РБК» два источника, близких к правительству, уточнив, что он ещё дорабатывается. По поручению премьер-министра Михаила Мишустина структура единого плана и перечень мероприятий, направленных на достижение национальных целей, должны быть готовы к 1 сентября.

Уровень бедности в стране, то есть доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума, в 2020 году возрастет до 13,3% населения после 12,3% в 2019-ом. В дальнейшем в правительстве прогнозируют её снижение, следует из проекта. Одной из национальных целей развития России является сокращение уровня бедности в два раза — то есть до 6,5% к 2030 году.

Эта цель прописана в июльском указе Президента РФ Владимира Путина, который он подписал после одобрения президентских поправок в Конституцию. Документ сдвигает достижение большинства национальных целей развития до 2030 года из-за пандемического кризиса. Предыдущий указ главы государства, просуществовавший два года, был рассчитан до 2024 года.

Президент поручил правительству до 30 октября привести все национальные проекты в соответствие с целями июльского указа и представить единый план по достижению национальных целей развития на период до 2024 года и плановый период до 2030 года. «В настоящее время в правительстве продолжается работа, направленная на реализацию данного поручения», — сообщили «РБК» в пресс-службе правительства.