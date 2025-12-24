Итоги рынка труда 2025 и тренды на 2026 год в Мурманской области и России по версии hh.ruГубернатор Андрей Чибис вручил главе регионального парламента Сергею Дубовому Орден Дружбы
Мурманская область. Арктика (16+)24.12.25 11:00

Эффект выпавшего снега: число сообщений жителей Мурманской области в соцсетях выросло на 19% за неделю

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, за прошедшую неделю Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 1165 сообщений от северян в социальных сетях. Это на 19% больше, чем неделей ранее. Основными темами стали уборка дворов и дорог от снега, а также неисправности лифтового оборудования. Такие данные привёл на оперативном совещании в правительстве региона руководитель ЦУР Артём Марышев.

Рост активности жителей в соцсетях связан с неблагоприятными погодными условиями. Из-за обильных снегопадов, когда за выходные выпало около 80% месячной нормы осадков, резко увеличилось количество просьб расчистить улицы, дороги и дворовые территории. Наибольший рост сообщений отмечен в Мурманске, Александровске и Кольском округе.

«Благодаря оперативной мобилизации всех муниципалитетов к концу рабочей недели ситуацию удалось стабилизировать, и число жалоб сократилось. Однако к выходным погода вновь ухудшилась, и дорожные продолжают работу по устранению последствий снегопада», — сообщил Артём Марышев.

Глава региона Андрей Чибис призвал глав муниципалитетов внимательнее отнестись к уборке снега, в том числе – с крыш домов. Также глава региона призвал ответственные ведомства, руководство муниципалитетов крайне внимательно следить за обращениями жителей, содержанием в надлежащем порядке объекты благоустройства и инфраструктуры и на этой неделе доложить о работе по устранению проблем.

В Мурманске количество сообщений выросло на 24%. Жители жаловались на нерасчищенные дворы, длительные сроки замены лифтов в домах на Молодёжном проезде и улице Зои Космодемьянской, а также просили убрать снег с тротуаров и дорог.

Отдельно горожане обращали внимание на переполненные мусорные контейнеры и задавали вопросы о предновогодних выплатах медикам.

Рейтинг муниципалитетов, рассчитанный на основе числа жалоб на тысячу жителей, не выявил превышения средних значений ни в одном городе или округе.

На совещании были приведены примеры решения проблем с участием ЦУР. В Мурманске на ул. Пономарева восстановлено освещение, ремонт которого несколько раз переносился, в Коле на проспекте Защитников Заполярья устранено короткое замыкание и заменено шесть светильников.

Всего за неделю отработано 74% поступивших сообщений. Среди отработанных сигналов: ремонт контейнера для сбора пластиковых крышек в Кандалакше, расчистка лестницы у дома на улице Пушкина в Апатитах, установка перил на лестнице к памятнику воинам 6-й Героической комсомольской батареи в Мурманске, уборка ледяного наката на проспекте Металлургов в Мончегорске и расчистка лестницы у дома на улице Гаджиева в Гаджиево.

Руководитель ЦУР также отметил слаженную работу коллег из Министерства энергетики и ЖКХ, Министерства здравоохранения, Министерства труда и социального развития, Министерства образования, а также администраций Мурманска, Североморска, Кольского и Кандалакшского округов, которые в выходные дни продолжали информировать жителей о ходе решения обозначенных ими проблем.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/559644/#&gid=1&pid=1

