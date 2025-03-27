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Мурманская область. Арктика (16+)27.03.25 11:30

Эффективное развитие брендов Арктики обсудят на МАФ-2025

27 марта в рамках деловой программы Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» обсудят вопросы, связанные с развитием местных брендов и ведением предпринимательской деятельности с учетом региональной специфики. Организатор форума – Фонд «Росконгресс» при поддержке правительства Российской Федерации.

Участники сессии «Арктические бренды как платформа роста макрорегиона» рассмотрят уникальные особенности регионального бизнеса, его влияние на развитие Крайнего Севера и механизмы продвижения коммерческих проектов на внутреннем рынке. Модератором выступит главный управляющий директор, главный стратег «ВЭБ.РФ», заместитель директора направления «Новый бизнес» Агентства стратегических инициатив (АСИ) Михаил Хомич. В агентстве он занимается в том числе конкурсом отечественных брендов «Знай наших», который проводят АСИ и Фонд «Росконгресс» при поддержке «ВЭБ.РФ». По его словам, этот конкурс не только про бренды, но и про регионы, которые их поддерживают. Это возможность для российских субъектов показать, что они создают условия для развития бизнеса и гордятся своими брендами.

«Арктика – регион особенный и уникальный, и это оказывает влияние на любой вид деятельности в регионе. Существуют общие бренды Арктики, бренды каждого из арктических регионов, арктических предпринимателей, свои особенности имеет и спорт. В совокупности эти элементы образуют уникальный облик Крайнего Севера – об их синергии пойдет речь в рамках предстоящей сессии», – рассказал модератор мероприятия Михаил Хомич.

Кроме того, на повестке дискуссии – меры для масштабирования и развития региональных брендов, а также вопрос развития местного предпринимательства и его возможностей по привлечению потребителей.

«Чукотка – регион, где живут люди, способные реализовать самые смелые идеи в условиях суровых арктических реалий. Мы гордимся нашими брендами, которые черпают вдохновение в богатой культуре коренных народов и уникальной природе округа. Сегодня в регионе существует целая линейка мер поддержки предпринимателей. Новые возможности для роста даст выход на новые рынки – это поможет усилить позиции арктических брендов. Кроме того, Чукотка стала одним из пилотных регионов, бренды которого будут участвовать в программе на «Платформе роста». Наши предприниматели, которые занимаются собственным производством, получат возможность нарастить обороты и повысить свою узнаваемость в России», – отметил губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов.

Помимо губернатора Чукотского автономного округа Владислава Кузнецова, среди участников мероприятия: заместитель руководителя администрации Президента Российской Федерации Максим Орешкин, генеральный директор, председатель правления АО «Корпорация «МСП» Александр Исаевич.

Сессия «Арктические бренды как платформа роста макрорегиона» состоится сегодня в 12.00. Трансляция мероприятий форума – на сайте forumarctica.ru.

Деловая программа МАФ-2025 включает порядка 20 тематических сессий. Они разделены на четыре блока: «Арктика и СМП: как победить в конкурентной борьбе мировых маршрутов», «Арктика и СМП: полюс привлечения инвестиций», «Арктика и СМП: развитие опорных населенных пунктов», «Международное сотрудничество и экология».

VI Международный арктический форум под девизом «На Севере – жить!» проходит в Мурманске 26–27 марта. Форум является ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработки разноуровневых многосторонних механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения мощного ресурсного потенциала Арктического региона.

Тема развития нового бизнеса и креативной экономики также является одним из направлений сбора инициатив и предложений в рамках форума «Сильные идеи для нового времени» в 2025 году. Их можно направить на платформу идея.росконгресс.рф до 15 мая 2025 года. Затем эксперты отберут топ-100 идей. Самые сильные из них представят руководству страны в июле на финальном мероприятии в Нижнем Новгороде. Организаторы мероприятия – Агентство стратегических инициатив и Фонд «Росконгресс», соорганизаторы – «ВЭБ.РФ» и правительство Нижегородской области.

 

 

Фото: https://forumarctica.ru/news/effektivnoe-razvitie-brendov-arktiki-obsudjat-na-maf-2025/

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