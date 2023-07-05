Эффективное взаимодействие «Атомфлота» с ФГБУ «ГлавСевморпуть» демонстрирует готовность к решению задач любой сложности в Арктике

ФГУП «Атомфлот» подвело предварительные итоги зимне-весенней навигации.

Как сообщает отдел коммуникаций предприятия, в период с 1 января 2023 по 30 июня 2023 года атомные ледоколы обеспечили 435 судозаходов. По договору с ОАО «Ямал СПГ» и ООО «Арктик СПГ 2» выполнено 200, а в направлении мыса Каменный к нефтеналивному терминалу «Ворота Арктики» (по договору с ПАО «Газпром нефть») – 89 судозаходов. По договору с ПАО «ГМК «Норильский никель» - 72 судозахода. В направлении Енисейского залива (по договору с ООО «Синарастройкомплект») – 74 судозахода. Общая валовая вместимость составила 48,6 млн тонн (для сравнения, за период с декабря по июнь 2021-2022 года - 44,1 млн тонн и 424 судозаходов).

«Рост грузопотока связан с активным строительством новых проектов в Енисейском заливе, - отметил и.о. генерального директора ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица. – Отдельно стоит отметить работу экипажа универсального атомного ледокола «Урал». В начале декабря прошлого года судно вышло в свой первый рабочий рейс. Экипаж быстро адаптировался на ледоколе и обеспечил ритмичную проводку судов. Сейчас атомоход продолжает работать в акватории Севморпути. Кроме того, наше эффективное взаимодействие с ФГБУ «ГлавСевморпуть» демонстрирует готовность «Росатома» к решению задач любой сложности в Арктике».

В настоящее время в акватории Северного морского пути продолжают работу атомные ледоколы «Арктика», «Сибирь» и «Таймыр». Атомный контейнеровоз «Севморпуть» выполняет льготный каботажный рейс в направлении порта Петропавловск-Камчатский. 24 июня судно вышло из порта Санкт-Петербург. Планируется, что переход до порта Восточный (Находка) займет около 22 суток.

В Мурманске продолжается плановый ремонт атомных ледоколов «Ямал» и «Вайгач». Экипаж атомохода «50 лет Победы» готовится к выходу в коммерческий рейс с туристами на борту. 12 июля судно отправится из порта приписки Мурманск в направлении Северного полюса.

Фото: http://www.rosatomflot.ru/press-centr/galereya/