Эффективность горных работ повышают на руднике «Северный» КГМК

На руднике «Северный» Кольской ГМК (дочернее предприятие ГМК «Норильский никель») введены в эксплуатацию система «Инфраструктура диспетчеризации горных работ» (ИДГР) и автоматизированная система управления горными работами (АСУГР). Эти системы, основанные на получении информации о производстве, тесно взаимосвязаны между собой.

Так, АСУ ГРУ включает в себя: бортовые компьютеры, установленные на подземные погрузочно-добычные машины, шахтные автосамосвалы и буровые установки, различные серверы и модули, при помощи которых осуществляется управление происходящими в руднике процессами. Вся информация, снятая с горного оборудования по каналам инфраструктуры диспетчеризации (оптоволоконные линии связи, точки доступа Wi-Fi и т.д.), в онлайн режиме передается на поверхность диспетчеру.

Оперативное получение данных о состоянии техники позволяет компании более эффективно отрабатывать месторождения и создать для горняков максимально безопасные условия труда.

В частности, при помощи систем осуществляется непрерывный мониторинг работы внутришахтного транспорта. При этом диспетчеры получают оперативные данные о точном нахождении оборудования и производственных операциях, выполняемых самоходными установками.

Используя в работе современные аппаратно-программные комплексы, руководящий персонал рудника «Северный» может оперативно реагировать на допущенные отклонения в ходе производственного процесса, эффективно координировать действия в случае ЧП и, что самое важное, предотвращать несчастные случаи, связанные с наездом самоходной техники, проведением взрывных работ.

Автоматизация управления горными работами также обеспечит планомерную подачу сырья на обогатительную фабрику с соблюдением качественной шихтоподготовки по минералогическому составу и содержанию ценных компонентов в руде.

Реализация проектов АСУГР и ИДГР, общей стоимостью более 430 млн. руб. – один из элементов корпоративной программы «Норникеля» «Технологический прорыв». Она предусматривает реализацию комплекса специализированных IT-решений для горнодобывающего, обогатительного и металлургического переделов компании. Цель программы - повысить эффективность управления производственными процессами и безопасность на производстве.