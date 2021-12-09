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Мурманская область. Арктика (16+)09.12.21 17:30

Эффективность работы Арбитражного суда Мурманской области – один из факторов инвестиционной привлекательности региона

Возможность быстрого и справедливого разрешения хозяйственных споров в арбитражном суде является одним из важных элементов здорового бизнес-климата в регионе. Роль правосудия в экономическом развитии обсудили губернатор Андрей Чибис и председатель Арбитражного суда Северо-Западного округа Сергей Маркин в ходе рабочей встречи в Мурманске.

В беседе также приняли участие первый заместитель губернатора Оксана Демченко, министр юстиции Мурманской области Ксения Зинатуллина, председатель Арбитражного суда Мурманской области Артём Драчен.

Сергей Маркин пояснил, что в каждом их регионов своего округа старается наладить максимально тесные контакты с исполнительными органами власти и бизнес-субъектами с целью повышения качества работы арбитражных судов по экономическим делам – при соблюдении баланса публичных и частных интересов и принципа независимости судебной власти.

«От эффективной работы арбитражных судов наверняка зависит инвестиционная привлекательность региона. Мы заинтересованы в том, чтобы Арбитражный суд Мурманской области работал в тесном контакте с органами власти. Надеемся, что наша работа тоже помогает в развитии области. Правильное и эффективное разрешение хозяйственных споров привлекает бизнес», – подчеркнул председатель Арбитражного суда СЗО.

Андрей Чибис поблагодарил Сергея Маркина за визит и работу на благо региона.

«Вы абсолютно правы: эффективность правосудия в решении хозяйственных споров – один из ключевых факторов инвестпривлекательности. Если те налоговые и иные льготы, которых мы сегодня добились в Арктической зоне, будут сбоить, то инвестклимат пострадает. Поэтому я благодарен вам за коммуникацию, огромное спасибо коллегам из областного Арбитражного суда. И с точки зрения сроков рассмотрения дел, и с точки зрения эффективности решений у нас всё работает отлично, и это важный элемент ощущения комфорта для бизнеса на нашей территории», – сказал губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в ходе разговора Сергей Маркин отметил перемены к лучшему, которые произошли в сфере городского благоустройства Мурманска за последние несколько лет.

Стороны обсудили ряд вопросов рабочего взаимодействия арбитражных судов с органами государственной власти области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/430522/#&gid=1&pid=1

 

 

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