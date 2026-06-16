Эффективность в спорте: тренировки стали продуктивнее, а инвентаря — больше

В 2024 году в комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска было передано 10 спортивных школ. В 2025 году на их базе сформировано 8 спортивных школ.

Главная цель объединения — дать юным спортсменам путь к большим победам. Теперь тренеры могут готовить ребят по самым современным федеральным стандартам, а воспитанники получили право достойно представлять регион на всероссийских соревнованиях.

Важно, что переход школ из образования в спортивную сферу позволил закупить необходимое оборудование и инвентарь.

Как отмечает администрация города Мурманска, результат уже виден: за прошлый год для 8 школ закупили 67136 единиц нового спортивного оборудования и инвентаря на сумму более 56 миллионов рублей. Средства пошли на 30 отделений по разным видам спорта, включая адаптивные дисциплины. При этом все спортивные помещения остались за детьми — ни один зал не был освобождён.

«Объединение позволило убрать дублирование видов спорта, выровнять структуру и главное — обеспечить ребят качественной экипировкой и поездками на соревнования. Это большой шаг для развития мурманского спорта», — отметили в профильном комитете.

Теперь юные гимнасты, волейболисты, боксеры, футболисты и представители других секций занимаются в современных условиях с прицелом на попадание в сборные команды области и страны.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=32651&page=1