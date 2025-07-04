Эффективность зарыбления на реке Монча превысила 95%

На реке Монча проверили результаты зарыбления с применением гнезд-инкубаторов. Осенью 2024 года здесь установили 10 таких гнёзд – суммарно с 30 тысячами оплодотворенными икринками кумжи.

Проекты по восполнению биоразнообразия водоёмов в окрестностях Мончегорска на регулярной основе реализуются с 2021 года, когда было решено применить новую технологию искусственного воспроизведения популяций ценных пород рыб. Этой работой занимаются учёные и общественные организации при поддержке Кольской ГМК и компании «Норникель». В 2022 году по инициативе КГМК вместе с Институтом биологии Карельского научного центра РАН впервые установлено десять гнезд-инкубаторов со 150 тысячами икринок сига в реке Монча. Это была новая технология, и она показала отличные результаты - эффективность составила около 90%. Инновационный метод решили опробовать на кумже.

Весной 2024 года специалисты разместили в водах реки Монча специальные гнезда-инкубаторы, содержащие оплодотворённые икринки кумжи общей численностью около 30 тысяч штук. Эти конструкции предназначены для воссоздания естественных условий развития мальков. Подводные исследования показали, что практически из всей заложенной в инкубаторах икры успешно появились мальки, обеспечив значительное пополнение местной фауны.

Помимо воспроизводства мальков, эта технология позволяет вести мониторинг качества вод, так как икринки очень чувствительны к загрязнениям.

«В водоёмы икра подсаживается осенью, а уже весной из неё выходят мальки. И биологическая память будет их возвращать в водоёмы, где они вылупились. Хочется при хорошем эффекте получить официальную поддержку Росрыболовства, чтобы можно было тиражировать этот подход на территории Мурманской области и всей страны», — подчеркнул и.о. министра природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Дмитрий Банников.

К июню вылупившиеся жизнеспособные мальки выходят в русловый поток, а гнезда-инкубаторы снимают, чтобы к осени вновь поместить их в водоем с новыми икринками.

Фото (Алина Мельниченко/ kn51): https://gov-murman.ru/info/news/549785/#&gid=1&pid=7