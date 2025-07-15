ЕГЭ-2025: доля высокобалльных работ среди выпускников Мурманской области выросла до 15%

Ещё одной позитивной новостью вчерашнего оперативного совещания стали результаты государственных экзаменов, которые сдали школьники Мурманской области.

«В ЕГЭ после 11 класса приняли участие почти 3 тысячи человек. Доля выпускников, сдавших экзамены по предметам по выбору, как правило, необходимых для поступления, выросла по сравнению с прошлым годом и составила 92,6%. Также растёт выбор предметов естественно-научного и математического циклов. Самыми востребованными предметами стали обществознание, информатика, физика и биология», – рассказала первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

В этом году стобалльных результатов добились 20 участников экзамена, - это на шесть больше, чем в прошлом году. В целом доля высокобалльных работ в регионе выросла на 15%. В государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования приняли участие 7748 выпускников 9-х классов.

Доля участников, получивших на экзамене «4» и «5», выше 50% по всем предметам по выбору. Подробнее о результатах проведения экзаменов в регион доложила министр образования и науки Диана Кузнецова.

Напомним, по поручению губернатора Андрея Чибиса в Мурманской области действуют меры поддержки для студентов МАУ. Поступившие в вуз медалисты и высокобалльники при переводе на второй курс получают 100 тысяч рублей. Введена ежемесячная губернаторская стипендия в размере 15 тысяч рублей для 50 лучших первокурсников, обучающихся по приоритетным направлениям. Студенты, завершившие каждый учебный год на «отлично», получают 100 тысяч рублей на жилищный сертификат. Иногородним студентам-отличникам ежегодно выплачивают до 30 тысяч рублей на поездки домой, а также полностью возмещают стоимость общежития. Кроме того, в регионе введены стипендии для активной молодежи по 15 тысяч рублей в месяц, а также выплаты для одаренных детей от 37 тысяч до 100 тысяч рублей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550374/#&gid=1&pid=1