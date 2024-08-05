Мурманская область. Арктика (16+)05.08.24 18:00
ЕГЭ чаще одобряют родители, довольные баллами детей
Уровень поддержки концепции ЕГЭ выше среди родителей, чьи дети сдали его хорошо. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob Старт карьеры» после опроса, в котором приняли участие 1000 родителей выпускников 11 классов.
38% родителей довольны результатами ЕГЭ своих детей в этом году, 34% — нет. Матери чаще, что называется, «в теме»: среди них больше как тех, кто доволен баллами, так и тех, кто не доволен.
22% родителей положительно оценивают систему ЕГЭ, 74% отрицательно. Причем уровень поддержки современной системы итоговой аттестации 11-классников значительно выше среди родителей, чьи дети сдали единый госэкзамен хорошо: из них одобряют ЕГЭ 35%.
Время проведения опроса: 20—31 июля 2024 года.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗР
-
Последние комментарии
Клавдия
01.08.24 16:22
Площадку построили, а ограждение нет((( малышам преграды нет, рядом ездят машины((((
Комментарий к новости:В Мурманске на улице Кильдинская будет построена новая спортивная площадка
Сергей
27.07.24 20:49
Хочу пойти на сво
Владимир
26.07.24 21:32
В Североморске тишь и гладь! Никаких домов и в помине никто уже не ремонтирует...Давным-давно...Может, только на бумагах? Отмывают денежки...
Комментарий к новости:Погода способствует: в Мурманске активно идёт ремонт жилых домов
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». Повтор. (12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа. (12+)
-PRO Деньги (16+)Банк России отмечает значительное снижение количества претензий к деятельности микрофинансовых организаций-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 21 копейку, доллар снижается почти на 76 копеек-PRO Энергетику (18+)Крупнейшая гидроэлектростанция России перенимает опыт у кольских атомщиков-PRO ЖКХ (18+)Губернатор Андрей Чибис сообщил о запуске единой региональной линии по ЖКХ в Мурманской области-PRO Нефть и газ (18+)По данным kommersant.ru началась буксировка второй линии СПГ-завода на Гыдан-PRO Законы (18+)Какие законы вступают в силу в августе 2024 года