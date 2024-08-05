ЕГЭ чаще одобряют родители, довольные баллами детей

Уровень поддержки концепции ЕГЭ выше среди родителей, чьи дети сдали его хорошо. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob Старт карьеры» после опроса, в котором приняли участие 1000 родителей выпускников 11 классов.

38% родителей довольны результатами ЕГЭ своих детей в этом году, 34% — нет. Матери чаще, что называется, «в теме»: среди них больше как тех, кто доволен баллами, так и тех, кто не доволен.

22% родителей положительно оценивают систему ЕГЭ, 74% отрицательно. Причем уровень поддержки современной системы итоговой аттестации 11-классников значительно выше среди родителей, чьи дети сдали единый госэкзамен хорошо: из них одобряют ЕГЭ 35%.

Время проведения опроса: 20—31 июля 2024 года.