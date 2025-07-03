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Мурманская область. Арктика (16+)03.07.25 14:00

ЕГЭ для учителей — мнения россиян разделились: 56% — за, 44% — против или воздержались

56% россиян хотят, чтобы учителя тоже сдавали ЕГЭ по тем предметам, которые они преподают. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны, в том числе родители старшеклассников.

56% россиян считают, что учителя старших классов должны периодически сдавать ЕГЭ по своим предметам и публиковать результаты. «Это покажет их квалификацию» и будет «честно по отношению к детям», — комментируют они. Уровень поддержки идеи среди родителей учеников 10—11 классов ещё выше — 62%.

Каждый пятый респондент против: «Есть курсы повышения квалификации, где нужно подтверждать статус. Не стоит ставить педагога и ученика в одинаковые условия»; «Зачем человеку лишние переживания, тем более, за их небольшую зарплату. Я вообще считаю, что ЕГЭ надо убрать»; «Тестирование — не показатель реальных знаний»; «Умение сдавать ЕГЭ и умение преподавать — разные вещи».

Ещё столько же затруднились с ответом: «Может, и должны сдавать, но публично обнародовать — нет».

Среди мужчин сторонников того, чтобы учителя тоже сдавали экзамен, чуть больше, чем среди женщин (58 и 55% соответственно). Граждане старше 45 лет реже согласны с необходимостью сдачи ЕГЭ для педагогов, чем те, кто младше (52 и 58%). Чем выше зарплата, тем чаще респонденты одобряют идею с экзаменом: среди участников опроса с доходом до 50 тысяч рублей таких 51%, а среди тех, кто зарабатывает от 100 тысяч, — уже 66%.

Время проведения опроса: 19—24 июня 2025 года.

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