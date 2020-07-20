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Мурманская область. Арктика (16+)20.07.20 08:00

ЕГЭ по биологии и иностранному языку (письменная часть) в основной период состоятся 20 июля

Основной период единого государственного экзамена (ЕГЭ) выходит на финишную прямую. Участников ждут ещё два экзаменационных дня – 20 и 22 июля. Согласно расписанию ЕГЭ, 20 июля пройдёт экзамен по биологии и иностранному языку (письменная часть). Участников ЕГЭ ждут в 25 пунктах проведения экзамена (ППЭ).

Как рассказал директор Регионального центра обработки информации Дмитрий Федотов, заявления на участие в экзамене по биологии подали 655 человек, более 400 участников планируют сдавать английский язык, по одному участнику выбрали французский и китайский языки.

Иностранный язык выбирают поступающие на такие специальности, как международные отношения, туризм, журналистика, культурология, перевод и преподавание иностранных языков и другие. Письменный экзамен по иностранному языку длится 3 часа. Устная часть, которую предстоит сдать участникам 22 июля по желанию, 15 минут.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, результаты экзамена по биологии открывают двери лучших вузов страны для тех, кто решил стать медиком, экологом, ветеринаром, специалистом аграрных направлений или планирует изучать психологию. Продолжительность ЕГЭ по биологии – 3,5 часа (210 минут).

«Приступая к выполнению заданий на экзамене, необходимо четко следовать инструкции. Очень важно правильно распределить время. Не забывайте перечитывать и перепроверять собственные ответы, будьте внимательны при перенесении ответов из черновиков в бланки», – дала совет участникам экзамена министр образования и науки региона Анна Головина, пожелав всем успеха.

Напомним, минимальное количество баллов для прохождения ЕГЭ по биологии в 2020 году – 36 баллов, порог прохождения экзамена по иностранным языкам – 22 балла для любого языка.

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