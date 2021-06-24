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Мурманская область. Арктика (16+)24.06.21 09:00

ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме завершает экзаменационный марафон

В Мурманской области завершается основной этап единого государственного экзамена. 24 и 25 июня выпускники, планирующие поступать в вузы, сдадут ЕГЭ по информатике и ИКТ. Заявление на участие подали более 600 человек.

В 2021 году ЕГЭ по информатике и ИКТ впервые пройдет в компьютерной форме (КЕГЭ). Подготовка к переходу на новую модель экзамена велась несколько лет.

«Наш регион активно участвовал в апробациях, проводимых Рособрнадзором. Только в этом учебном году прошло несколько тренировок, в ходе которых будущие участники и организаторы получили максимально подробную информацию об особенностях проведения КЕГЭ, – пояснила Ольга Дзюба, министр образования и науки Мурманской области.  – Школьники имели возможность потренироваться в выполнении экзаменационной работы на компьютере в условиях, максимально приближенных к реальным. Теперь пришло время продемонстрировать максимум своих знаний. Желаю всем легких вариантов и высоких баллов!»

Для проведения КЕГЭ разработаны контрольные измерительные материалы (КИМ) нового образца. Они включают 27 заданий базового, повышенного и высокого уровня сложности. Треть всей работы составляют задания на практическое программирование (составление и отладка программы в выбранной участником среде программирования), работу с электронными таблицами и информационный поиск.

В качестве дополнительного оборудования для выполнения работы необходим компьютер с установленной на нём операционной системой, редакторами электронных таблиц, текстовыми редакторами, средами программирования на нескольких языках. Перечень программного обеспечения, предоставляемого участнику для выполнения единого государственного экзамена по информатике и ИКТ в компьютерной форме в 2021, утвержден Министерством образования и науки Мурманской области. Во время проведения экзамена компьютер отключен от сети Интернет. Продолжительность экзамена составляет 3 часа 55 минут. 

«КИМ разработаны таким образом, что ответы участников не требуют проверки экспертов, поэтому апелляции о несогласии с выставленными баллами рассматриваться не будут. Залогом высоких результатов является детальный анализ условия задания, а также проверка своего ответа, чтобы вовремя найти и исправить ошибку», – подчеркнул Дмитрий Федотов, директор Регионального центра обработки информации.

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