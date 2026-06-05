ЕГЭ по русскому языку в Мурманской области прошёл без нарушений

Министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова посетила пункт проведения единого государственного экзамена по русскому языку, организованный на базе лицея №1 в Североморске. Здесь экзамен сдавали 230 выпускников, а за ходом его проведения следили общественные наблюдатели из числа представителей родительской общественности.

Русский язык является обязательным предметом для получения аттестата о среднем общем образовании, а его результаты необходимы для поступления в любой вуз страны независимо от выбранной специальности. В этом году экзамен по русскому языку в регионе сдали 2,9 тысячи одиннадцатиклассников. Для них были организованы 28 пунктов проведения экзаменов.

Во время посещения министр ознакомилась с работой штаба пункта проведения экзамена, организацией входного контроля, соблюдением мер безопасности и процедурой государственной итоговой аттестации.

«Русский язык – это наш родной язык, часть нашей культуры и истории. Успешная сдача экзамена открывает выпускникам путь к получению аттестата и поступлению в выбранный вуз. Желаю ребятам уверенности, спокойствия и высоких результатов. Пусть все знания, которые они получили за годы учёбы, помогут сделать ещё один важный шаг навстречу своей мечте», – отметила министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.

Глава ведомства подчеркнула, что экзамен по русскому языку в регионе прошёл в штатном режиме, без нарушений и с соблюдением всех установленных требований.

Результаты экзамена станут известны не позднее 23 июня. Выпускники смогут узнать их на сайте информационной поддержки государственной итоговой аттестации в Мурманской области: https://ege.edunord.ru/.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569076/#&gid=1&pid=3